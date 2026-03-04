محافظة الإسكندرية تتسلم شهادة "الآيزو" لمركز الإسكندرية للتدريب

شهد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، مراسم تسليم شهادة اعتماد نظام إدارة المؤسسات التعليمية لمركز الإسكندرية للتدريب، وذلك بحضور الدكتورة أميرة يسن، نائب محافظ الإسكندرية، ​في خطوة تؤكد ريادة محافظة الإسكندرية في تطوير العمل الإداري والتدريبي.

​وأعرب المهندس أيمن عطية عن فخره بحصول "الذراع التدريبي" للمحافظة على هذا الاعتماد الدولي، مؤكداً أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الركيزة الأساسية للتنمية، وأن وصول مركز التدريب لهذا المستوى من الجودة يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لمواطني الثغر عبر كوادر مدربة وفق أحدث النظم العالمية.

من جانبها، أكدت الدكتورة أميرة يسن، نائب المحافظ، أن هذا الإنجاز هو نتاج عمل جماعي وتطوير مستمر للمنظومة التدريبية، مشيرة إلى أن المحافظة تسعى لتعميم معايير الجودة في كافة قطاعاتها الإدارية والخدمية بما يتماشى مع "رؤية مصر ٢٠٣٠".