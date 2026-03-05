قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بخاف على سُمعتي| مصطفى كامل يكشف تفاصيل أزمة هيفاء وهبي مع «الموسيقيين»: «مبحبش الشطب.. بحس إني قاتل»
قائمة بيراميدز في مواجهة حرس الحدود
منتخب مصر 2009 يبدأ معسكره استعدادا للتصفيات الأفريقية
محافظ الإسكندرية: نعتز بالدور الوطني للنيابة الإدارية في إعلاء سيادة القانون
أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع
أرسنال يهزم برايتون بهدف يتيم وينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تدرس استهداف مدنيين للضغط على لبنان
استمرار استبعاد كامويش وغياب هاني.. قائمة الأهلي لمواجهة المقاولون
واشنطن تبلغ لبنان رسميا بوجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني داخل البلاد
تصعيد خطير.. مسئول إيراني يهدد بضرب مفاعل ديمونا النووي
البيت الأبيض: واشنطن ماضية في إنهاء التهديد الإيراني
مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الخميس 5 مارس 2026: كسب ثقة الحبيب

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

يحتفل مواليد برج الميزان بعيد ميلادهم في الفترة من 24 سبتمبر إلى 23 أكتوبر، ويتميز أصحاب هذا البرج بشخصيات عادلة تنحاز دومًا للحق، يناصرون المظلومين، ويرفضون الوساطات، كما يتمتعون بقدرة كبيرة على فهم الأمور من مختلف الزوايا.

ونستعرض فيما يلي توقعات برج الميزان وحظك اليوم الخميس 5 مارس 2026، إضافة إلى أبرز التوقعات على المستويات العاطفية، الصحية، المهنية والمالية خلال الفترة المقبلة.

مشاهير برج الميزان

يُعد كل من محمد منير، عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، وعمر كمال من أبرز مواليد برج الميزان.

برج الميزان وحظك اليوم الخميس 5 مارس 2026

 تحدث بصراحة لحل جميع المشاكل القائمة. لا تدع الأمور تتفاقم، ومن الأفضل أيضًا عدم إشراك الأهل في الخلافات ستنجح في كسب ثقة الحبيب السابق أثناء حل مشاكل العلاقة العاطفية الماضية. 

برج الميزان وحظك اليوم مهنيًا

يُعدّ الجزء الأول من اليوم بالغ الأهمية للمحترفين في الأدوار الإبداعية، بينما سيكون لدى العاملين في مجال الآلات جدول زمني ضيق. 

برج الميزان اليوم عاطفيًا

 عليك اليوم أن تكون مستعدًا لتقبّل كل من السعادة والحزن في حياتك العاطفية قد يؤدي انعدام التواصل إلى إنهاء بعض العلاقات، وقد تجد علاقة ما سامة وخانقة. لذا، عليكِ الخروج منها كما يجب على النساء المتزوجات الحرص على مناقشة هذه المشاكل مع أهلهن وأزواجهن.

برج الميزان اليوم صحيًا

  ستشكو النساء من مشاكل نسائية يُنصح بتجنب الرياضات الخطرة أثناء الإجازة. حافظ على صحتك باتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات، من الشائع اليوم الإصابة بالتهاب الحلق والصداع النصفي وآلام المفاصل الطفيفة.

توقعات برج الميزان للفترة المقبلة

سيقوم كبار السن بتوزيع ثرواتهم على أبنائهم، بينما قد تفكر رائدات الأعمال في توسيع أعمالهن. يمكنك اقتراض المال من صديق اليوم، كما يمكنك الاستثمار في صناديق الاستثمار المشتركة والودائع الثابتة. 

ماذا يحدث لك عند تناول شوربة الكوارع على الإفطار؟

