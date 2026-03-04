قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
السفارة الأمريكية لـ لمواطنيها: يمكنكم مغاردة الشرق الأوسط عبر المجال الجوي المصري
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
مصرع ربة منزل على يد شقيق زوجها بالشرقية بسبب خلافات بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مفوضية الاتحاد الأفريقي تشدد على توسيع التعاون مع المنظمة الدولية للفرانكوفونية

مفوضية الاتحاد الأفريقي
مفوضية الاتحاد الأفريقي
أ ش أ

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف التزام الاتحاد بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود لدعم أولويات القارة في مجالات السلام والأمن والتنمية والتكامل الاقتصادي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بمجموعة السفراء الفرنكوفونيين اليوم في أديس أبابا؛ حيث ركزت المناقشات على تعميق التعاون المؤسسي ودفع العمل متعدد الأطراف بما يعزز الاستجابة للتحديات الإقليمية والدولية.

وخلال اللقاء، عرض رئيس المفوضية الأولويات الاستراتيجية للمفوضية لعام 2026، إلى جانب أبرز قرارات ومخرجات القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الأفريقي، وأكد استمرار الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز هيكل السلام والأمن الأفريقي، وترسيخ حضور الاتحاد على الساحة الدولية، فضلاً عن التنفيذ الفعال للأولويات القطاعية التي أقرها رؤساء الدول والحكومات.

وتطرقت المناقشات إلى أهمية تعزيز التعددية اللغوية داخل الاتحاد الأفريقي ودورها المحوري في إدارة تنوع القارة.

وأوضح يوسف أن التعدد اللغوي يمثل رصيداً استراتيجياً لأفريقيا وأداة أساسية لتعزيز التماسك المؤسسي.

وأشار إلى أن التعددية اللغوية تسهم في تقوية الحوار بين الدول الأعضاء وتدعم مشاركة أكثر شمولاً في عمليات صنع القرار داخل الاتحاد، بما يعزز فعالية العمل القاري المشترك.

وشدد المشاركون على الارتباط الوثيق بين التعددية اللغوية والتعددية متعددة الأطراف، مؤكدين أنه في ظل تصاعد التوترات الدولية وتغير الديناميكيات الجيوسياسية، تبرز أهمية الحوار القائم على احترام الهويات اللغوية والثقافية كركيزة لتعزيز العمل الجماعي.

وأكد الاجتماع الالتزام المشترك بمواصلة ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية، خاصة في مجالات السلام والأمن، وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتمكين الشباب، والتحول الرقمي.

‫والمنظمة الدولية للفرانكوفونية هي أيضًا مؤسسة مكرَّسة منذ عام 1970 لتعزيز اللغة الفرنسية والتعاون السياسي والتعليمي والاقتصادي والثقافي بين البلدان الأعضاء في المنظمة الدولية للفرانكوفونية، البالغ عددهم ٩٠ دولة.

ومن جهة أخرى، استقبل رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل الدولية والرئيس المؤسس للمعهد الأفريقي للقانون الدولي، عبد القوي أحمد يوسف؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في إطار مذكرة التفاهم القائمة، وطلب المعهد الحصول على صفة وكالة متخصصة لدى الاتحاد، إضافة إلى إنشاء برنامج زمالة للاتحاد الأفريقي في قانون الاتحاد والقانون العام الأفريقي.

ورحب محمود علي يوسف بالتقدم الأكاديمي الذي أحرزه المعهد، مؤكداً دعم المفوضية لتجديد الشراكة، ومشدداً على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز التكامل الأفريقي القائم على القواعد القانونية الدولية وقانون الاتحاد الأفريقي.

و ل/ آ ع س

مفوضية الاتحاد الأفريقي شراكته الاستراتيجية المنظمة الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

ترشيحاتنا

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

جانب من اجتماع مستثمرو العاشر مع وزير الصناعة

مستثمرو العاشر: وزارة الصناعة تلعب دورا مهما في تهيئة المناخ الاستثماري

بالصور

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة
طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

سيارات
سيارات
سيارات

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها
رمال باها
رمال باها

فيديو

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد