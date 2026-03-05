محمد أضا: الوحيد الذي يمتلك سلطة اختيار حكام مباريات الدوري أوسكار رويز

علّق الإعلامي محمد طارق أضا على واقعة إجراء تغيير في طاقم التحكيم الخاص بمباراة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تم تغيير حكم تقنية الفيديو في مباراة وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا، طب ليه يحصل تعديل».

وتابع قائلًا: «وهنا نسأل نفسنا سؤال مهم من يختار حكام مباريات الدوري المصري»، مضيفًا: «أكثر من مرة يحدث تكرار للحكام فليه نحرج الحكام».

وأكد أضا أنه من مصدر داخل لجنة الحكام الوحيد الذي له سلطة اختيار حكام المباريات هو الكولومبي أوسكار رويز بنفسه.