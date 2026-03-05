قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البحرين تشتعل.. حريق هائل يندلع في مصفاة بابكو بعد هجوم صاروخي إيراني
الركراكي يرحل عن المغرب ويخطط لخوض تجربة تدريبية أوروبية
تصعيد خطير.. سموتريتش يهدد بتكرار سيناريو خان يونس في قلب بيروت
شيخ الأزهر لملك الأردن: نرفض الإعتداء الإيراني على سيادة المملكة والدول العربية
رميت نفسي من الطيارة .. مايا دياب تكشف تفاصيل مخاطرة نادمة عليها
سماء الخليج تشتعل .. قطر تُسقط قاذفات إيرانية استهدفت قاعدة العديد الجوية الأمريكية
بث مباشر.. شاهد صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
أبو الشامات: أنا أفضل جناح في الدوري السعودي
مواعيد مترو الأنفاق وLRT في رمضان 2026 كاملة
لا مكان لرقصة الشياطين.. لاريجاني يعلق على الخطط الأمريكية لتنفيذ اجتياح بري لإيران
عياد : زكاة الفطر واجبة على كل مسلم وتطهر الصائم.. والأصل فيها إخراج حبوب
5 أضرار للإنسان عند الإفراط في تناول المخلل خلال رمضان.. الأولى محرجة
محافظات

افتتاح المعرض الأول فوتوغرافيا أضواء رمضان لبصرية بنها الأهلية

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
إبراهيم الهواري

افتتح الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية فعاليات المعرض الفوتوغرافي الأول بالجامعة بعنوان “أضواء رمضان”، والذي نظمته كلية الفنون البصرية والتصميم، برنامج فنون الميديا والإعلان بمقر الجامعة، بمشاركة طلاب الفرقة الأولى.


جاء ذلك بحضور الدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتورة غادة المسلمى مدير برامج كلية الفنون البصرية والتصميم، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، في أجواء احتفالية عكست الطاقات الإبداعية لطلاب الجامعة.
ويجسد المعرض الذى أقيم تحت اشراف الدكتورة هايدى يوسف منسق برنامج فنون الميديا والاعلان روح الشهر الكريم من خلال عدسات طلاب البرنامج، حيث ضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفوتوغرافية التي تعكس روحانيات شهر رمضان المبارك، عبر معالجات بصرية مميزة أبرزت جماليات الضوء والزخارف الرمضانية، في رؤية فنية شبابية تعبر عن مواهب الطلاب وقدرتهم على التعبير البصري المبتكر.
وخلال الافتتاح، أكد الدكتور جمال السعيد أن تنظيم هذا المعرض يأتي في إطار إيمان الجامعة بأهمية دور الفن والثقافة في بناء شخصية الطالب وصقل مهاراته الإبداعية إلى جانب دوره الأكاديمي، مشيرًا إلى حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تدعم الابتكار وتنمي المواهب في مختلف المجالات.
كما أشاد قيادات الجامعة بالمستوى المتميز للأعمال المعروضة، مثمنين جهود الطلاب في تقديم نماذج فنية تعكس وعيًا ثقافيًا وحسًا جماليًا راقيًا، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي داخل الحرم الجامعي.
ويأتي تنظيم هذا المعرض ضمن خطة جامعة بنها الأهلية لدعم الأنشطة الثقافية والفنية، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل قادر على الإبداع والمنافسة في مختلف المجالات، حيث يستمر المعرض طوال شهر رمضان الكريم، وهو مفتوح للزيارة أمام جميع منتسبي جامعة بنها الأهلية.

القليوبية محافظة القليوبية جامعة بنها الأهلية رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية المعرض الفوتوغرافي

