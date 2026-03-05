إصابة مبكرة لكريم فؤاد.. وأشعة طبية لحسم الموقف

تعرض كريم فؤاد، لاعب الأهلي، لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ما تسبب في خروجه المبكر من اللقاء وإجراء تبديل اضطراري في الدقائق الأولى.

تفاصيل إصابة كريم فؤاد

وقعت الإصابة في الدقيقة السابعة من عمر المباراة، بعدما قام كريم فؤاد بتسديد الكرة على مرمى المنافس، قبل أن يسقط على أرض الملعب متأثرًا بإصابة قوية في الركبة. وتدخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي سريعًا لفحص اللاعب داخل أرضية الملعب، في محاولة لتحديد مدى خطورة الإصابة.

وبعد الفحص المبدئي، تبيّن أن اللاعب يعاني من كدمة قوية في الركبة، الأمر الذي دفع الجهاز الفني لاتخاذ قرار بخروجه من المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة.

تبديل اضطراري وقلق داخل الأهلي

اضطر الجهاز الفني للأهلي إلى إجراء تبديل مبكر لتعويض غياب اللاعب، خاصة أن الإصابة جاءت في بداية المباراة، وهو ما أربك الحسابات الفنية للفريق خلال اللقاء.

وأثارت إصابة كريم فؤاد حالة من القلق داخل الجهاز الفني وكذلك بين جماهير الأهلي، نظرًا لأهمية اللاعب ودوره في تشكيلة الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني في أكثر من مركز داخل الملعب.

أشعة طبية لحسم الموقف

ومن المقرر أن يخضع كريم فؤاد لفحوصات طبية وأشعة على الركبة غدًا الجمعة، من أجل الاطمئنان بشكل دقيق على حالته الطبية وتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه المحتملة عن الملاعب.

وسيحدد الجهاز الطبي للنادي الأهلي البرنامج العلاجي المناسب للاعب بعد ظهور نتائج الأشعة، سواء بالاكتفاء بفترة راحة وعلاج طبيعي، أو الحاجة إلى برنامج تأهيلي قبل العودة إلى التدريبات الجماعية.

انتظار تقرير الجهاز الطبي

ينتظر الجهاز الفني للأهلي التقرير النهائي من الجهاز الطبي بشأن حالة كريم فؤاد، خاصة مع ضغط المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز والبطولات الأخرى التي يشارك فيها الفريق خلال الموسم الجاري.