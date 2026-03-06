أيمن موكا يتألق ويحصد جائزة رجل المباراة

حصد أيمن موكا، نجم فريق سيراميكا كليوباترا، جائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح موكا في لفت الأنظار بفضل تحركاته النشطة وتأثيره الواضح في مجريات اللقاء، ليكون أحد أبرز لاعبي المباراة من جانب فريقه.

تعادل مثير بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وانتهت المباراة التي جمعت بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في لقاء اتسم بالإثارة والندية بين الفريقين منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية. وشهدت المباراة تبادلًا للهجمات والفرص الخطيرة، حيث حاول كل فريق فرض سيطرته وتحقيق الفوز، إلا أن التعادل كان الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة.

دور مؤثر لأأيمن موكا خلال اللقاء

قدم أيمن موكا أداءً لافتًا طوال المباراة، حيث كان عنصرًا فعالًا في الجانب الهجومي لفريق سيراميكا كليوباترا، وساهم في صناعة العديد من الفرص الخطيرة. كما أظهر اللاعب حيوية كبيرة في التحركات والضغط على دفاعات البنك الأهلي، ما جعله يستحق إشادة الجماهير والمتابعين بعد نهاية اللقاء.

مباراة حافلة بالفرص والأهداف

تميزت المواجهة بالإيقاع السريع وكثرة الفرص من جانب الفريقين، إذ تمكن كل فريق من تسجيل هدفين خلال المباراة، وسط محاولات مستمرة لخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من تلك المحاولات، انتهى اللقاء بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من هذه المواجهة القوية.

استحقاق الجائزة بعد أداء مميز

وجاء تتويج أيمن موكا بجائزة رجل المباراة تقديرًا لما قدمه من أداء مميز داخل الملعب، حيث كان أحد العناصر المؤثرة في تشكيل سيراميكا كليوباترا طوال اللقاء. ويؤكد هذا التتويج المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ليواصل لفت الأنظار في منافسات الدوري المصري الممتاز