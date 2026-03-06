قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الدفاع الأمريكي: كمية النيران الموجهة إلى إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأيام القادمة
مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية
طقس الجمعة.. استقرار جوي و"ضباب" يحجب الرؤية صباحاً على هذه المناطق
49.99 جنيه .. أقل سعر دولار في البنوك اليوم 6-3-2026
قرار جديد من فيفا بشأن تصفيات كأس العالم بعد التهديدات.. ماذا حدث؟
انفجارات تهز تل أبيب واندلاع حرائق قرب مطار بن جوريون
موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 16 رمضان.. وقت السحور والإفطار
إصابة 5 أشخاص في تصادم عدد من الدراجات النارية بالبحيرة
محمد سامي: «الست موناليزا» رقم واحد بلا منافس
تريزيجيه يتصدر قائمة هدافي الدوري بعد هدفه للأهلي في مرمى المقاولون العرب
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 6 مارس 2026 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

أيمن موكا يتألق ويحصد جائزة رجل المباراة

أيمن موكا
أيمن موكا
رباب الهواري

حصد أيمن موكا، نجم فريق سيراميكا كليوباترا، جائزة رجل المباراة بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، والتي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. 

ونجح موكا في لفت الأنظار بفضل تحركاته النشطة وتأثيره الواضح في مجريات اللقاء، ليكون أحد أبرز لاعبي المباراة من جانب فريقه.

تعادل مثير بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي

وانتهت المباراة التي جمعت بين سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في لقاء اتسم بالإثارة والندية بين الفريقين منذ الدقائق الأولى وحتى صافرة النهاية. وشهدت المباراة تبادلًا للهجمات والفرص الخطيرة، حيث حاول كل فريق فرض سيطرته وتحقيق الفوز، إلا أن التعادل كان الكلمة الأخيرة في هذه المواجهة.

دور مؤثر لأأيمن موكا خلال اللقاء

قدم أيمن موكا أداءً لافتًا طوال المباراة، حيث كان عنصرًا فعالًا في الجانب الهجومي لفريق سيراميكا كليوباترا، وساهم في صناعة العديد من الفرص الخطيرة. كما أظهر اللاعب حيوية كبيرة في التحركات والضغط على دفاعات البنك الأهلي، ما جعله يستحق إشادة الجماهير والمتابعين بعد نهاية اللقاء.

مباراة حافلة بالفرص والأهداف

تميزت المواجهة بالإيقاع السريع وكثرة الفرص من جانب الفريقين، إذ تمكن كل فريق من تسجيل هدفين خلال المباراة، وسط محاولات مستمرة لخطف هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. وعلى الرغم من تلك المحاولات، انتهى اللقاء بالتعادل، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة من هذه المواجهة القوية.

استحقاق الجائزة بعد أداء مميز

وجاء تتويج أيمن موكا بجائزة رجل المباراة تقديرًا لما قدمه من أداء مميز داخل الملعب، حيث كان أحد العناصر المؤثرة في تشكيل سيراميكا كليوباترا طوال اللقاء. ويؤكد هذا التتويج المستوى الجيد الذي يقدمه اللاعب مع فريقه خلال الفترة الأخيرة، ليواصل لفت الأنظار في منافسات الدوري المصري الممتاز

سيراميكا كليوباترا ايمن موكا البنك الاهلي دورى نايل

