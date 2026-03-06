أخبار أسوان.. جهود مكثفة لرفع الإشغالات والنظافة العامة بالمراكز والمدن

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 من يوم الخميس الموافق : 5/3/2026 أحداث متنوعة.

فقد استقبل المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، فريق مبادرة "بطل من حجر"، الذي يضم الطالبات ندى محمد صابر، ومايا أشرف أنور، ورؤى محمد محمود.

جاء ذلك في إطار النهج التنموي الجديد الذي تتبناه المحافظة لتنفيذ استراتيجية أسوان 2040 للعمل الأهلي، وتعزيز رعاية المبادرات الشبابية والطلابية الهادفة لترسيخ القيم الإيجابية داخل المجتمع الأسواني، وتفعيل شعار "كلنا مع بعض".

"بطل من حجر".. محافظ أسوان يشيد بإبداع الطالبات ويساند المبادرات المجتمعية

وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم أثناء الفترة الصباحية والمسائية لتنفيذ أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات من القمامة لخلق متنفس حيوى وبيئة نظيفة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الأسوانى.



حملات لإزالة الإشغالات ومنع الأنشطة المسببة للتلوث الضوئى بنطاق مركز ومدينة أسوان

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أثناء جولته المفاجئة الأخيرة لمركز ومدينة كوم أمبو، بتكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية على مدار اليوم لرفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، من أجل تفريغ المدينة من العشوائيات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .



في أسوان.. استمرار حملات إزالة الإشغالات وتفريغ كوم أمبو من العشوائيات

جهود متنوعة

استقبل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بمكتبه بديوان عام المحافظة عدداً من المهنئين من قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية ، وممثلى الأحزاب السياسية والكيانات والإئتلافات الشبابية ، إلى جانب قيادات النقابات المهنية والعمالية ، وممثلى الأندية ومراكز الشباب ، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة تولية مسئولية المحافظة ، والتأكيد على دعمه لمسيرة التنمية الجارية داخل المحافظة .



محافظ أسوان يستقبل التهنئة من فئات المجتمع في إطار سياسة الباب المفتوح لدعم مسيرة التنمية

أكد الدكتور أحمد صلاح مدير عام بريد أسوان أنه تم تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بالتعامل الفورى مع الموقف ، حيث تم الدفع بمجموعات عمل متخصصة برئاسة مسئول دعم المراكز البريدية لإعادة الإنضباط الكامل لسير العمل داخل المكتب ، مع التشديد على الإلتزام بالمعايير المهنية فى حسن التعامل مع المواطنين ، وترسيخ ثقافة الإحترام وحسن الإستقبال ، فضلاً عن التعميم بهذه الإجراءات على جميع مكاتب البريد بمختلف مراكز ومدن المحافظة .



تحرك سريع عقب جولة محافظ أسوان بمكتب بريد الجعافرة .. تعرف عليه

وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان عقب جولته الأخيرة لمركز دراو، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات التعدى على حرم الطريق العام ، مع توجيه إنذارات للمحلات المخالفة ، وسرعة التوجه للوحدة المحلية للسير فى إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة النشاط التجارى.

تكثيف حملات إزالة الإشغالات ومخالفات التعدى على حرم الطريق العام بدراو في أسوان