حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة كدابة

كنافة كدابة من الخلويات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة كدابة، فيما يلي…

مقادير كنافة كدابة

● 100 جرام زبدة

● كيس توست

● 3 كوب لبن

● 1/2 كوب سميد

● 200 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة

● شربات

للوجه :

● فستق مجروش

● ورد مجفف



طريقة تحضير كنافة كذابة



يرفع الحليب على النار مع السميد ونقلب حتى يغلظ القوام

ثم تضاف الجبنة ونقلب حتى تذوب تماما

يفرم التوست في الكبة ثم تذاف الزبدة ونقلب جيدا

يقسم المزيج قالب كب كيك على شكل أكواب

تضاف حشوة الكريمة في المنتصف

وتخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون

يضاف للوجه فستق مجروش وورد مجفف.