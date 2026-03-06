قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
ناقد رياضي يفتح النار علي زيزو: بلاش تعيش علينا انت لا شكل ولا لون ولا طعم
الأوراق المطلوبة لإثبات شورت بلوك على السيارة في المرور
مرأة ومنوعات

حلويات رمضان.. طريقة عمل كنافة كدابة

هاجر هانئ

كنافة كدابة من الخلويات اللذيذة و الغير تقليدية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، فيمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات.
قدمت الشيف غادة التلي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل كنافة كدابة، فيما يلي…

مقادير كنافة كدابة

● 100 جرام زبدة
● كيس توست
● 3 كوب لبن
● 1/2 كوب سميد
● 200 جرام جبنة موتزاريلا مبشورة
● شربات
للوجه :
● فستق مجروش
● ورد مجفف


طريقة تحضير كنافة كذابة


يرفع الحليب على النار مع السميد ونقلب حتى يغلظ القوام
ثم تضاف الجبنة ونقلب حتى تذوب تماما
يفرم التوست في الكبة ثم تذاف الزبدة ونقلب جيدا
يقسم المزيج قالب كب كيك على شكل أكواب
تضاف حشوة الكريمة في المنتصف
وتخبز في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
يضاف للوجه فستق مجروش وورد مجفف.

كنافة كدابة مقادير كنافة كدابة طريقة تحضير كنافة كذابة

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

حسين الشحات و أفشة

حسين الشحات لـ أفشة: كل سنة وانت طيب يا أخويا

حمزة عبدالكريم

الأزمة إنتهت.. نجم الأهلي يشارك في مباريات برشلونة رسميا

ريال مدريد

10 نجوم سوبر.. لعنة الإصابات تضرب ريال مدريد قبل مواجهة سيلتا فيجو

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

