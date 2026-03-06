الاحتلال يشن غارات عنيفة على ضاحية بيروت ومحيط مستشفى الساحل

قال أحمد سنجاب مراسل قناة القاهرة الإخبارية إن طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، موضحًا أن عدد الغارات التي استهدفت الضاحية فقط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم تجاوز 12 غارة، إضافة إلى غارات أخرى استهدفت مناطق مختلفة في جنوب لبنان.

وأضاف سنجاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الغارات الإسرائيلية طالت عدة مناطق داخل الضاحية الجنوبية، من بينها مناطق الجاموس والمشرفية وحارة حريك، مشيرًا إلى أن حارة حريك كانت الأكثر تعرضًا للقصف طوال ساعات الليل، خاصة في محيط مستشفى الساحل، الذي يُعد من أكبر المستشفيات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية أن مستشفى الساحل تم إخلاؤه بالكامل بعد تلقي إنذارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة الإخلاء، إلى جانب مستشفى آخر مهم في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى خروج عدد من أبرز المنشآت الطبية من الخدمة، رغم اعتماد القطاع الطبي عليها بشكل كبير في استقبال المصابين لقربها من مناطق الاستهداف.

وأشار سنجاب إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف أيضًا من غاراته على محيط مستشفى الساحل ومناطق برج البراجنة والكفاءات، لافتًا إلى أن دوي الانفجارات استمر حتى بعد شروق الشمس، في وقت كانت فيه العديد من المناطق شبه خالية من السكان، بعدما أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرًا غير مسبوق لسكان الضاحية الجنوبية بالكامل بضرورة الإخلاء الفوري، وهو ما دفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى مغادرة المنطقة.