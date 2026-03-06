إقبال متوسط في إعادة انتخابات نقيب المهندسين بكفر الشيخ.. صور

تشهد انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ، اليوم، إقبالاً متوسطًا مقارنة بالجولة الأولى التي أجريت الأسبوع الماضي.

وتجرى جولة الإعادة اليوم على مقعد رئيس النقابة الفرعية بكفر الشيخ بين المهندس محمد ربيع والمهندس محمد حمودة.

كما يشارك المهندسون أعضاء الجمعية العمومية في نقابة المهندسين بكفر الشيخ في التصويت في اختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحًا، وانتخاب 11 عضوًا مكملا للمجلس الأعلى في اختيار النقيب العام للمهندسين من بين 19 مرشحًا، وانتخاب 11 عضوًا مكملا للمجلس الأعلى.

جدير بالذكر أن الانتخابات تجرى في جو من المنافسة الشريفة وتحت إشراف قضائي من هيئة النيابة الإدارية.