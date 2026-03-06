أيمن الجميل: خسرت فلوس ومحدش قال لي كلمة من العيلة

كشف أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة cairo 3A، تفاصيل لحظة صعبة في مسيرة اعمله، قائلاً: «تصدقي يا لميس، لو قولتلك محدش قال لي كلمة.. أنا عملت فلوس وخسرت فلوس».

وأوضح في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "رحلة المليار"، عبر قناة "النهار"، أنه في تلك الفترة، كان عليه إدارة مشروع العائلة ومواجهة المسؤولية المالية الكبيرة، خاصة بعد رفض مركب الدرة التي كانت ستعزز نشاط الشركة.

وأضاف الجميل أن رفض المركب كان موقفًا صعبًا للغاية: «بدأت أشوف خلاص أنا نزلت البضاعة على الأرض، دفعت فلوسها للمورد الخارجي جايبها من البحر الأسود، ومش عارف أعمل إيه». لكنه لم يستسلم، فاستعين بأصدقائه في الخارج،

وقال: «كلمت صديق في المغرب، رد عليا وقال لي تعالى أنا أعرفك بناس يبيعوا لهم المركب دي». هذه الخطوة كانت بداية الانطلاقة العالمية لمجموعة Cairo 3A.

وأشار رئيس مجلس إدارة Cairo 3A إلى أن هذه الأزمة تحولت لفرصة لتوسيع النشاط، حيث باعوا البضاعة لاحقًا إلى سوريا ولبنان وتونس والجزائر، مؤكدًا: «سبحان الله، رفضت المركب وشيلت فيها خسارة، بس ربنا عوضني».

وأوضح أن التحدي لم ينتهِ عند هذا الحد، حيث تفاوض مع البنوك على سداد الديون على 7 أو 8 سنوات، مما مكن الشركة من الاستمرار والنمو رغم الصعوبات الكبيرة.