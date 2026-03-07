قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل الحلم في رمضان من فعل الشيطان؟.. انتبه لـ21 حقيقة عن الجاثوم
عالمي.. أسامة حسن يشيد بتألق حارس مرمى الزمالك أمام الاتحاد
سعر أشهر عيار ذهب يسجل 7170 جنيه اليوم السبت 7-3-2026
الشيوخ يناقش مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية ..غدا
أيمن الجميل: ما يهمني هو العمل والإنجاز وليس الألقاب الرنانة
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات
تحذيرات أمريكية من استهداف فنادق يرتادها أجانب في العراق
إمام مسجد السيدة زينب : رمضان شهد أعظم الانتصارات في تاريخ المسلمين
سقوط مسيرة قرب معسكر قوات البشمركة بالسليمانية في كردستان
خالد طلعت يشيد بأداء المدرب معتمد جمال: محترم ومجتهد وشاطر
صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات
إيران توجه نداءً عاجلاً إلى الأمم المتحدة: طهران تتعرض لعدوان غير مبرر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الخضراوات والفاكهة في أسوان اليوم السبت 7-3-2026

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
محمد عبد الفتاح

شهدت أسواق محافظة أسوان اليوم السبت 7-3-2026 استقرارًا نسبيًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسط إقبال من المواطنين على شراء احتياجاتهم اليومية من الأسواق الشعبية والميادين الرئيسية.

أسعار الخضراوات اليوم بأسوان

- الطماطم 15 جنيهًا للكيلو.

- طماطم الصلصة 5 جنيهات للكيلو.

- بسلة 30 جنيهًا للكيلو.

- خيار بلدي 15 جنيهًا للكيلو

- كرنب 30 جنيهًا .

- بطاطا 2 كيلو 25 جنيهًا.

- باذنجان أسود 10 جنيهات للكيلو.

- بطاطس تحمير 2 كيلو 25 جنيهًا.

- بصل أبيض فتيل 2 كيلو بـ25 جنيهًا.

- بصل أحمر 15 جنيهًا للكيلو.

- فلفل حشو بلدي 20 جنيهًا للكيلو.

- شطة بلدي 10 جنيهات للكيلو.

- شطة أومجي 25 جنيهًا.

- جزر 15 جنيهًا.

- جزر أحمر مسكر 20 جنيهًا للكيلو.

- خس 10 جنيهات .

- كوسة حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان أبيض حشو 20 جنيهًا للكيلو.

- باذنجان عروس أسود 10 جنيهات للكيلو.

- سبانخ 30 جنيهًا للكيلو.

- ثوم بلدي 100 جنيه للكيلو.

- ليمون 60 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم فى أسوان: 

- الفراولة 35 جنيهاً للكيلو.

- برتقال بصرة 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال يوسفى 20 جنيهًا للكيلو.

- برتقال سكرى 20 جنيهًا للكيلو.

- جوافة 20 جنيهًا للكيلو.

- موز 25 جنيهًا للكيلو.

- بلح برحى 50 جنيهًا للكيلو.

- تفاح أحمر 70 جنيهًا للكيلو.

- كاكا 35 جنيهًا للكيلو.

- كانتلوب 20 جنيهًا للكيلو. 

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفي

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

سعر الذهب

600 جنيه.. تحرك مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

منحة التموين

800 جنيه على البطاقة.. آخر موعد لصرف منحة التموين الجديدة

طقس عيد الفطر 2026

الطقس في عيد الفطر 2026.. هل نرتدي ملابس شتوية أم نشهد موجة حارة؟

ديانج

مفاجأة في الأهلي.. تطور جديد بشأن تجديد عقد أليو ديانج بعد تراجع فالنسيا

زيزو

خالد الغندور يعلق على لقطة انفعال زيزو بعد استبداله أما المقاولون.. ماذا قال؟

صورة أرشيفية

هل ترتفع أسعار البنزين في مصر؟ خبير يوضح سيناريوهات ما بعد تخطي النفط 100 دولار

ايمن يونس

هدف كوميدي.. أيمن يونس يشكك في فوز الأهلي على المقاولون

ترشيحاتنا

العزاء

قيادات الإسماعيلية في عزاء 3 شباب ضحايا حادث تصادم طريق مصر الصحراوي

صلاة التراويح في بني سويف

أوقاف بني سويف: إقبال كثيف ومتابعة ميدانية للمساجد طوال رمضان

نقيب المهندسين

موجز أخبار الوادي الجديد .. فوز محمد عز بمقعد نقيب المهندسين وتحرير 63 مخالفة تموينية في حملات مكبرة على الأسواق والمخابز

بالصور

أطباء: مشروب يدعم صحة البروستاتا للرجال ويقلل خطر الإصابة

صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال
صحة البروستاتا للرجال

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد يجب أن تكون على سفرتك في رمضان

تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد
تحمي من فقر الدم… أطعمة غنية بالحديد

مشروب سحري قبل النوم يحميك من الإمساك في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف السر

الأمساك
الأمساك
الأمساك

7 علامات في جسمك تكشف أنك لا تشرب ماء كافيا في رمضان.. أخصائي تغذية يوضح

العطش
العطش
العطش

فيديو

مايا دياب

نطيت من الطيارة وهموت فجأة .. مايا دياب تروي قصة مثيرة وتوقعا صادما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

المزيد