أخبار التوك شو: 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية.. والأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

جيش الاحتلال: الهجمات على طهران وأصفهان تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني

كشفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات على طهران وأصفهان تستهدف بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني، وذلك حسبما نشرت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.



حملة لإفطار آلاف الصائمين.. «الأورمان» تكثف جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية

أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تنفذ خلال شهر رمضان حملة واسعة لإفطار ملايين الصائمين في مختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا.

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم السبت 7 مارس 2026|فيديو

أوضحت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات للقناة الأولى، أن حالة الطقس اليوم، السبت 7 مارس 2026، ستشهد طقسًا باردًا في الصباح الباكر، ودافئًا خلال النهار، مع وجود نشاط للرياح في أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى شبورة مائية في بعض المناطق.

بمشاركة أكثر من 2950 محلًا.. مد الأوكازيون الشتوي 2026 حتى 21 مارس| فيديو

في إطار تعزيز التيسيرات للمواطنين، أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، عن تمديد فترة الأوكازيون الشتوي لعام 2026 حتى 21 مارس الجاري، بعد أن كان من المقرر أن تنتهي في 9 مارس، وفقًا لما نقلته القناة الأولى ببرنامج “صباح الخير يا مصر”.

مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، تفرض تعتيمًا إعلاميًا واسعًا على حجم الخسائر التي تكبدتها نتيجة الردود الإيرانية، وذلك في وقت تتحدث فيه طهران عن استهداف مواقع استراتيجية داخل تل أبيب، وهو ما يعكس جانبًا من الحرب الإعلامية المصاحبة للمعركة العسكرية.

إيناس مكي تكشف تفاصيل شخصيتها في "الضحايا" وتستعرض تجربتها في رمضان | فيديو

أعلنت الفنانة إيناس مكي عن دورها في مسلسل "الضحايا"، الذي يعرض في النصف الثاني من رمضان، مشيرة إلى أن الشخصية التي تقدمها تختلف بشكل كبير عن أدوارها السابقة.

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش نفذ عمليات في لبنان للعثور على جثة رون آراد

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش نفذ عمليات في الأراضي اللبنانية الليلة الماضية للعثور على جثة رون آراد، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

إسرائيل: سقوط حطام طائرات مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة أشير

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، سقوط حطام طائرات مسيرة أطلقت من لبنان في منطقة أشير، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.





