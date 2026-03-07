مسلسل نون النسوة الحلقة 3.. خروج هبة مجدي من السجن ومي كساب تلتزم الصمت

شهد مسلسل نون النسوة الحلقة 3 تطورات مثيرة فى الأحداث حيث تكتشف زينات المكيدة التى وقعت فيها شقيقتها شريفة “مي كساب” المهددة بفيديو لها مع زوجها الذي تزوجته عرفيا.

وتستطيع زينات الخروج من السجن بعد شهادة الموظفين بالمستشفى والأطباء الذين بتعاملون معها مؤكدين كفاءتها.

وبعدها تحاول زينات أن تكشف تفاصيل القضية بمساعدة المحامى " محمود الليثي.

مسلسل نون النسوة

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي مشوق يمزج بين الصراعات الإنسانية واللمسة الواقعية.

يشارك في بطولة العمل، إلى جانب مي كساب وندى موسى، كل من محمد جمعة وأحمد الرافعي، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن يشهد العمل تفاعلًا جماهيريًا واسعًا، خاصة مع طرحه لقضايا تمس المرأة بشكل مباشر داخل المجتمع الشعبي، في قالب درامي يحمل الكثير من التشويق والإثارة، ما يجعله أحد الأعمال المنتظرة ضمن خريطة الدراما الاجتماعية.