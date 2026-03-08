قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

مسلسل نون النسوة الحلقة 4.. فضيحة مي كساب بعد نشر فيديو لها

مسلسل نون النسوة
مسلسل نون النسوة
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل «نون النسوة» تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، بعدما تفجرت مفاجآت صادمة قلبت حياة شريفة رأسًا على عقب، في حلقة أثارت جدلًا واسعًا وتفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

بدأت الحلقة بمحاولة حسن الذي يجسد شخصيته الفنان محمود الليثي مساعدة شريفة التي تقدم شخصيتها الفنانة مي كساب، بعدما روت له تفاصيل ما حدث معها مع كريم الذي خدعها مدعيًا أنه منتج فني يرغب في اكتشاف موهبتها، خاصة بعدما علم أنها تمتلك صلاحيات مالية على أموال الممثلة التي تعمل معها كمساعدة.

وتكشف شريفة خلال حديثها كيف تمكن كريم من خداعها وإقناعها بالزواج منه عرفيًا، قبل أن يستغل ثقتها ويقوم بتصويرها داخل غرفة خاصة، ليستخدم الفيديو لاحقًا في ابتزازها. ويطلب حسن منها أن تتهمه رسميًا أمام النيابة، لكنها تتردد بسبب عدم امتلاك دليل قوي يثبت روايتها.

لكن المفاجأة الكبرى تقع عندما ينتشر الفيديو عبر الإنترنت، وهو ما يقلب مسار القضية تمامًا ويكشف الحقيقة، ليصبح السبب الرئيسي في براءة شريفة من تهمة القتل.

ويتسبب انتشار الفيديو في سلسلة من الأزمات داخل عائلة شريفة، حيث يتعرض صلاح الذي يجسد شخصيته محمد جمعة زوج زينات التي تقدم شخصيتها هبة مجدي لحادث مروري بعد رؤيته للفيديو، بينما تتعرض زينات للتحقيق في عملها بسبب الضجة المثارة حول شقيقتها، كما يواجه شقيقهما الأصغر موجة من التنمر والاعتداء من زملائه في المدرسة.

وفي تطور جديد، تتمكن الشرطة من الوصول إلى أشواق التي قامت بنشر الفيديو عبر الإنترنت ويتم القبض عليها، فيما يعترف كريم بجريمته بعد وصول الشرطة إليه، ليتم الإفراج عن شريفة رسميًا.

ورغم خروجها من السجن، تعيش شريفة حالة من الخوف والصدمة بعد انتشار الفيديو، وتخشى مواجهة الناس أو الظهور أمامهم، بينما تتصاعد الأزمة في نهاية الحلقة عندما يحاول جيرانها في العمارة طردها من منزلها، مهددين بعدم السماح لها بالبقاء، في مشهد صادم ترك الجمهور في حالة ترقب لما ستكشفه الحلقات المقبلة.

 ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل نون النسوة مي كساب هبة مجدي

