سفير الإمارات في مصر: رحم الله زايد الخير فإنسانيته ما زالت تُنير الطريق للأجيال

قال سفير دولة الإمارات في مصر، حمد عبيد الزعابي، إن يوم زايد للعمل الإنساني ليس مجرد مناسبة في التقويم، بل هو استذكار لإرث القائد المؤسس زايد بن سلطان آل نهيان، الذي علم أن العطاء أسلوب حياة، وأن الخير حين يخرج من القلب يصل إلى العالم كله.



وأضاف السفير حمد الزعابي، عبر صفحته الرسمية على منصة إكس أن زايد كان يرى في كل إنسان أخاً يستحق الرحمة والكرامة، وأن أيادي الخير التي زرعها وصلت إلى الفقير والمحتاج والمنكوب في كل مكان.

وأكد أن إرثه الإنساني لا يزال نابضاً في قلوب الناس، من خلال كل بسمة تُصنع، وكل يد تُمد بالعطاء، وكل عمل إنساني يزرع الأمل في حياة الآخرين.



وختم السفير قائلاً: "رحم الله زايد، إنسانيته ما زالت تُنير الطريق للأجيال".