مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك يحتفل بقداس عيد جماعات إيمان ونور

تحت شعار "فرح وداعة حب كبير"، ترأس نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة عيد جماعات إيمان ونور بالإيبارشية، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي.

شارك في الصلاة الأب لويز عياد مرشد إيمان ونور بالإيبارشية، والقمص أنطونيوس زكري، المرشد الروحي لمجموعة أسوان، والأب الأب جيتشو الكومبونياني.

وفي كلمته التشجيعية، هنأ راعي الإيبارشية جميع الحاضرين بالعيد، معبرًا عن سعادته في كل مرة يلتقي فيها مع مجموعات إيمان ونور، حيث المحبة المجانية، والعفوية، والصدق في التعبير، والمشاعر.

قدم الأب المطران الشكر لجميع الخدام وعلى رأسهم الأخت صباح، منسقة إيمان ونور بالإيبارشية، كما تضمن اليوم عددًا من الترانيم المتنوعة.