تخصيص فوري.. طرح أراض جديدة من الإسكان بسعر 4040 جنيه للمتر|إليك التفاصيل والأماكن

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

بالتخصيص الفوري.. طرح أراض جديدة من الإسكان بسعر 4040 جنيه للمتر|إليك التفاصيل والأماكن
ياسمين القصاص

في إطار خططها المستمرة لدعم التنمية العمرانية وفتح آفاق جديدة للاستثمار في المدن الجديدة، تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طرح فرص متنوعة للحصول على الأراضي بمختلف الأنشطة. 

تنويع شرائح الأراضي المطروحة

ويأتي ذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد من المواطنين والمستثمرين، وتشجيع الاستثمار في المدن الجديدة، مع إتاحة الفرص بشفافية من خلال أنظمة الحجز الإلكتروني الحديثة.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن حرصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تنويع شرائح الأراضي المطروحة في المدن الجديدة، بحيث تتناسب مع مختلف الفئات الاجتماعية ومستويات الدخل، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق قدر أكبر من العدالة في إتاحة فرص التملك أمام المواطنين.

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يوجد تنوع في طرح الأراضي لتشمل عدة مستويات، منها الإسكان المتوسط الذي يستهدف شريحة واسعة من المواطنين من أصحاب الدخل المتوسط، إلى جانب أراض ضمن فئة الإسكان المميز التي توفر مواقع أفضل ومساحات مناسبة لمن يرغبون في مستوى أعلى من الخدمات والتخطيط العمراني. 

طرح قطع أراضي جديدة بنظام التخصيص الفوري

أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح مجموعة جديدة من قطع الأراضي بنظام التخصيص الفوري في عدد من المدن والمناطق المختلفة، بما في ذلك مدن الصعيد، وذلك للأفراد والمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات خدمية أو استثمارية.

ويتضمن الطرح الجديد قطعة أرض مخصصة لنشاط خدمي في مدينة أسوان الجديدة، تبلغ مساحتها نحو 7914 مترا مربعا، بسعر 4040 جنيها للمتر المربع، وذلك ضمن خطة الوزارة لزيادة الفرص الاستثمارية في مدن الصعيد وتعزيز النشاط الاقتصادي بها.

كما يشمل الطرح إتاحة فرصتين استثماريتين جديدتين لقطع أراض خدمية في مدينة سوهاج الجديدة، حيث يتم التقديم للحصول عليهما من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لحجز الأراضي الاستثمارية. 

وتأتي هذه القطع بمساحات تقل عن 5 أفدنة، بما يتيح فرصا استثمارية متنوعة تناسب شريحة كبيرة من المستثمرين.

ويتم التقديم على هذه الأراضي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للحجز، في إطار حرص وزارة الإسكان على تطبيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الجميع من خلال منظومة إلكترونية واضحة.

فرص استثمارية في مدينة حدائق أكتوبر

ويتضمن الطرح كذلك فرصتين استثماريتين جديدتين في مدينة حدائق أكتوبر، من بينها قطعة الأرض رقم CA-17 الواقعة على المحور الخدمي للمدينة، وتبلغ مساحتها نحو 17.311 مترا مربعا.

وقد حدد سعر المتر بها بنحو 16.160 جنيها، وهي مخصصة لنشاط تجاري وإداري وسكني.

وتبلغ النسبة البنائية القصوى للمشروع 30% من إجمالي مساحة الأرض، مع السماح بارتفاعات تصل إلى دور أرضي و3 أدوار متكررة، بما يتيح تنفيذ مشروعات استثمارية متكاملة تخدم سكان المدينة والمناطق المحيطة.

طريقة سداد قيمة الأرض

وبالنسبة لنظام السداد، فيتم استكمال 25% من إجمالي قيمة الأرض بالجنيه المصري، حيث سبق سداد 10% مقدما، على أن يتم سداد 15% إضافية خلال شهر واحد من تاريخ إخطار المستثمر بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على التخصيص.

كما يتم سداد 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية.

نظام تقسيط ثمن الأراضي

أما باقي قيمة الأرض فيتم سداده على 6 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري، بحيث يستحق القسط الأول بعد 6 أشهر من الموعد المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

وتحمل الأقساط بالأعباء المالية وفقا لسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري وقت صدور إخطار الموافقة على التخصيص وحتى تاريخ السداد، إضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

كيفية التقديم على الأراضي

ويمكن للراغبين في التقديم على هذه الفرص الاستثمارية الدخول عبر بوابة خدمات المستثمرين التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يحرص جهاز المدينة على طرح فرص استثمارية متنوعة بشكل دوري كل شهر، خلال الفترة من 1 إلى 15 من كل شهر، عبر البوابة الإلكترونية.

ويمكن الحجز والتقديم مباشرة من خلال الرابط التالي:
https://assign.newcities.gov.eg/

توفير أراض لتلبية الطلب المتزايد

وتعمل وزارة الإسكان على توفير أراض سكنية واستثمارية بمختلف أنواعها داخل المدن الجديدة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الأراضي، ودعم خطط التنمية العمرانية، إلى جانب إتاحة الفرصة للمواطنين بمختلف شرائحهم لبناء مساكنهم الخاصة وفق الاشتراطات التخطيطية المعتمدة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة في تلك المدن.

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
