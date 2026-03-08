الأنبا موسى يزور الأنبا إيسيذوروس بمستشفى مركز الحياة للاطمئنان على صحته

زار الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، الأنبا إيسيذوروس، أسقف ورئيس دير السيدة العذراء براموس، وذلك بمستشفى مركز الحياة، للاطمئنان على صحة نيافته.

وخلال الزيارة ساد اللقاء جو من المحبة والود، حيث تبادلا الأحاديث والذكريات الخاصة بفترة الرهبنة بالدير، في لقاء اتسم بالدفء الروحي والأخوي، مع تمنيات الأنبا موسى لنيافة الأنبا إيسيذوروس بسرعة الشفاء ودوام الصحة.

كما أعرب الأنبا موسى عن تقديره لدور الأنبا إيسيذوروس الكبير في خدمة الرهبنة، مؤكدًا على أن صلاة الرهبان والمحبين ترافقه في هذه الفترة، متمنيًا أن يمنحه الله القوة والصبر وأن يظل مثالًا للالتزام الروحي والإيمان العميق لكل من حوله.