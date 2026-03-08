قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
برلمان

النائبة ولاء الصبان: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

حسن رضوان

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، في إطار رؤية وطنية شاملة تؤمن بدور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة ولاء الصبان:  في اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة المصرية حققت نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لدعمها وتمكينها في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في المناصب القيادية والعمل العام، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق العمل وقطاعات ريادة الأعمال، فضلاً عن دعم حقوقها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الموجهة لها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة للدولة المصرية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تحسن مؤشرات مصر الدولية المرتبطة بأوضاع المرأة، ونال إشادات واسعة من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأوضحت النائبة ولاء الصبان  أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بلغت 26.9%، لتحتل مصر المركز الـ89 عالميًا في يناير 2026، وفقًا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما يعكس التقدم المحقق في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما أشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر "تقدم النساء إلى المناصب القيادية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سجلت 5.43 نقطة من أصل 7 نقاط، بما يعكس التطور الذي شهدته الدولة في إتاحة الفرص أمام المرأة لتولي مواقع القيادة والإدارة.

وأكدت النائبة ولاء الصبان أن ما تحقق من إنجازات يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقدرات المرأة ودورها الحيوي في بناء المجتمع، مشددة على أهمية مواصلة الجهود لدعم المرأة المصرية وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.

المرأة تمكين المرأة التنمية النائبة ولاء الصبان المناصب القيادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

