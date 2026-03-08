النائبة ولاء الصبان: المرأة المصرية شريك أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في مجال تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، في إطار رؤية وطنية شاملة تؤمن بدور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقالت النائبة ولاء الصبان: في اليوم العالمي للمرأة، إن المرأة المصرية حققت نقلة نوعية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعكس إرادة سياسية واضحة لدعمها وتمكينها في مواقع صنع القرار، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت توسعًا ملحوظًا في مشاركة المرأة في المناصب القيادية والعمل العام، إلى جانب تعزيز حضورها في سوق العمل وقطاعات ريادة الأعمال، فضلاً عن دعم حقوقها الاجتماعية وتوسيع مظلة الحماية الموجهة لها.

وأضافت عضو مجلس النواب أن تمكين المرأة لم يعد مجرد هدف اجتماعي، بل أصبح ركيزة أساسية في مسار التنمية المستدامة للدولة المصرية، الأمر الذي انعكس بشكل واضح على تحسن مؤشرات مصر الدولية المرتبطة بأوضاع المرأة، ونال إشادات واسعة من المؤسسات والمنظمات الدولية.

وأوضحت النائبة ولاء الصبان أن نسبة تمثيل المرأة في البرلمان المصري بلغت 26.9%، لتحتل مصر المركز الـ89 عالميًا في يناير 2026، وفقًا لبيانات الاتحاد البرلماني الدولي، وهو ما يعكس التقدم المحقق في تعزيز المشاركة السياسية للمرأة.

كما أشارت إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر "تقدم النساء إلى المناصب القيادية" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث سجلت 5.43 نقطة من أصل 7 نقاط، بما يعكس التطور الذي شهدته الدولة في إتاحة الفرص أمام المرأة لتولي مواقع القيادة والإدارة.

وأكدت النائبة ولاء الصبان أن ما تحقق من إنجازات يعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقدرات المرأة ودورها الحيوي في بناء المجتمع، مشددة على أهمية مواصلة الجهود لدعم المرأة المصرية وتوسيع فرص مشاركتها في مختلف مجالات الحياة، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.