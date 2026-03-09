قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
توك شو

أمير الكويت يدعو المجتمع الدولي لإدانة الاعتداءات الإيرانية

أمير الكويت
أمير الكويت
محمود محسن

أكد مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن اليقظة واجب وطني يشمل كل فرد من أبناء الوطن، مشددًا على أن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول للبلاد في مواجهة التحديات.

وأوضح أمير الكويت أن تماسك الشعب هو الضمان الحقيقي لتجاوز الأزمات، مؤكدًا أن البلاد ستظل آمنة ومستقرة بفضل تلاحم القيادة والشعب.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الكويتية تؤدي مهامها بثبات واقتدار في مواجهة الهجمات التي استهدفت البلاد، لافتًا إلى أن الأوضاع الأمنية تحت المتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

كما أكد أن أجهزة الدولة تعمل بكامل الجاهزية لضمان أمن المواطنين، مع رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية.

وشدد أمير الكويت على أن بلاده لم تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران، وأن جميع الإجراءات المتخذة تسير وفق تقدير استراتيجي شامل.

وفي السياق ذاته، وصف الأمير الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن سيادة الكويت خط أحمر ولن يُسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو استقرارها.

ودعا أمير الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات الإيرانية، مشددًا على أن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يعد مساسًا بالأمن الجماعي العربي.

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ليالي رمضان

الاحتفاء بمسيرة محمد السيد إسماعيل ومناقشة كتاب الكاريكاتير المصري في ليالي رمضان بالحديقة الثقافية

صورة أرشيفية

وزيرة الثقافة: يوم الشهيد مناسبة وطنية لتخليد بطولات أبطال مصر

صورة أرشيفية

كنوز نادرة.. دار الكتب تكشف عن 18 أسطوانة عسكرية نادرة لفرق الجيش والمشاة

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 20 .. زواج محمد عادل إمام للمرة الثالثة وصدمة جديدة لحنان مطاوع

محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم
محمد عادل إمام وإيمي سالم

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الصمت المريب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الضحكة المسمومة

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية.. حكاية وطن

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

