أمير الكويت يدعو المجتمع الدولي لإدانة الاعتداءات الإيرانية

أكد مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، أن اليقظة واجب وطني يشمل كل فرد من أبناء الوطن، مشددًا على أن الوحدة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول للبلاد في مواجهة التحديات.

وأوضح أمير الكويت أن تماسك الشعب هو الضمان الحقيقي لتجاوز الأزمات، مؤكدًا أن البلاد ستظل آمنة ومستقرة بفضل تلاحم القيادة والشعب.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الكويتية تؤدي مهامها بثبات واقتدار في مواجهة الهجمات التي استهدفت البلاد، لافتًا إلى أن الأوضاع الأمنية تحت المتابعة الدقيقة من قبل الجهات المختصة.

كما أكد أن أجهزة الدولة تعمل بكامل الجاهزية لضمان أمن المواطنين، مع رفع مستوى الاستعداد وتعزيز الإجراءات الوقائية والانتشار في المواقع الحيوية.

وشدد أمير الكويت على أن بلاده لم تسمح باستخدام أراضيها في أي عمل عسكري ضد إيران، وأن جميع الإجراءات المتخذة تسير وفق تقدير استراتيجي شامل.

وفي السياق ذاته، وصف الأمير الاعتداءات الإيرانية بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن سيادة الكويت خط أحمر ولن يُسمح لأي دولة بالمساس بأمنها أو استقرارها.

ودعا أمير الكويت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في إدانة الاعتداءات الإيرانية، مشددًا على أن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يعد مساسًا بالأمن الجماعي العربي.