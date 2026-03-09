مشروع Dragon Slayer الجديد .. فالكم تعيد إحياء سلسلة كلاسيكية على أجهزة المنزل

كشفت منصة Gematsu أن شركة Nihon Falcom اليابانية أعلنت رسميًا عن مشروع جديد يحمل اسمًا أوليًا هو Dragon Slayer Project، ليكون مشروع الذكرى الخامسة والأربعين لتأسيس الشركة والموجه لأجهزة الألعاب المنزلية.

أوضحت فالكم في بيانها أن المشروع ما زال في مرحلة مبكرة، ولم تكشف بعد عن نوع اللعبة بالتحديد، أو المنصات التي ستصدر عليها، أو موعد الإطلاق، مكتفية بالإشارة إلى أن العمل جارٍ على «مشروع مخصص للمستهلك» مستند إلى سلسلة Dragon Slayer الكلاسيكية، مع إطلاق موقع تشويقي ودعوة اللاعبين لمتابعة التحديثات المقبلة.

من PC‑8801 إلى وضع أسس ألعاب الـAction RPG

أشارت Gematsu في استعراضها لتاريخ السلسلة إلى أن أول لعبة Dragon Slayer صدرت في 1984 على حاسوب NEC PC‑8801، وقد قُدمت وقتها كـ«لعبة تقمّص أدوار من نوع جديد» تتميز بطابعها الحركي (Action RPG) مقارنة بألعاب الأدوار التقليدية القائمة على الأوامر.

أكد التقرير أن اللعبة حازت اهتمام مستخدمي الحواسيب في اليابان بفضل نظام التحكم البسيط الذي يعتمد على اندفاع الشخصية نحو الأعداء لمهاجمتهم، إلى جانب عناصر نموّ مميزة، مثل العودة إلى «المنزل» لإيداع نقاط الخبرة والأغراض وتحسين قدرات الشخصية، بالإضافة إلى ألغاز تتطلب استخدام عناصر ومهارات محددة لتجاوز العوائق، وهو ما جعلها تُصنَّف كإحدى العلامات المبكرة في تطور ألعاب الـAction RPG.

عناوين فرعية عديدة وسلسلة Trails

أوضحت Gematsu أن نجاح Dragon Slayer تبعه صدور عناوين أخرى ضمن السلسلة الرئيسية، مثل Xanadu و Romancia و Legacy of the Wizard وSorcerian، وكل منها قدّم تغييرات واضحة في أسلوب اللعب والأنظمة، حتى بدت السلسلة أقرب إلى مظلة تجمع عدة تجارب مختلفة تحت اسم واحد.

وأشارت المنصة إلى أن الجزء السادس Dragon Slayer: The Legend of Heroes تخلّى عن الأسلوب الحركي واعتمد نظام قتال بالأوامر، مع التركيز بوضوح على الشخصيات والعالم والقصة، وهو ما مهد الطريق لسلسلة The Legend of Heroes المستقلة لاحقًا، والتي أنجبت بدورها سلسلة Trails الشهيرة التي بدأت مع The Legend of Heroes: Trails in the Sky وأصبحت اليوم من أشهر سلاسل ألعاب تقمص الأدوار القصصية في اليابان.

تفاصيل المشروع الجديد ما زالت غامضة

أكدت Falcom عبر القنوات الرسمية أن الإعلان الحالي يقتصر على تأكيد عودة السلسلة في شكل مشروع جديد لأجهزة الكونسول ضمن احتفالات الذكرى الخامسة والأربعين، من دون تقديم أي صور لعب أو عرض تشويقي يكشف عن الاتجاه الفني أو أسلوب اللعب.

وأوضحت تقارير مرافقة أن غياب التفاصيل يفتح الباب أمام عدة احتمالات، من بينها إعادة تصور (ريميك كامل) لإحدى ألعاب Dragon Slayer الكلاسيكية أو تطوير لعبة جديدة كليًا تستلهم عناصر من أكثر من جزء في السلسلة، على أن تكشف Falcom عن مزيد من المعلومات في وقت لاحق من عام 2026، وفق ما يُفهم من صياغة البيان والموقع التشويقي.