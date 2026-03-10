قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة القدر 21 رمضان لـ دار الإفتاء.. ردّد أفضل صيغة للدعاء المستجاب
كيفية صلاة التهجد في المنزل .. عدد ركعاتها ووقتها والسور التي تقرأ فيها ودعاؤها
راحوا قسم الشرطة ضاربين بعض بسبب كلب | خناقة مثيرة في مدينة بدر
الملّاك في ورطة .. توريث شقق الإيجار القديم بهذه الحالة
أسعار البنزين في أمريكا تتجاوز 3.50 دولار للجالون مع اضطراب سوق النفط
البيت الأبيض : الجيش الأمريكي يستهدف قدرات إيران الصاروخية بضربات جوية
ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج
بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسن حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر
الأرصاد: لا تنخدعوا بدفء النهار.. والحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات في هذه المناطق
إيقاف فاركه مدرب ليدز يونايتد مباراة لسبب صادم
8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة
رويترز : إصابة 150 جنديا أمريكيا في الحرب مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل صينية دبابيس الدجاج في الفرن

دبابيس دجاج في الفرن
دبابيس دجاج في الفرن
اسماء محمد

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص.. فكيف تقدمها بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل صينية دبابيس الدجاج بالبطاطس في الفرن وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكارى .


المقادير
 كيلو دبابيس دجاج بالجلد

 1 و½ كيلو بطاطس

 ½ كيلو بصل حلقات

 ½ كيلو بصل مفروم

 ½ كيلو طماطم حلقات

 ½ كيلو طماطم مبشورة

شرائح باذنجان

 بهارات دجاج

 ملح

 فلفل اسود 

للصوص:
لتر عصير طماطم طازج
2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
بهارات دجاج
 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
 ملح
فلفل اسود 


طريقة عمل صينية دبابيس دجاج بالبطاطس 

في بولة ضعي دبابيس دجاج  مع الملح والفلفل الاسود وبهارات الدجاج  والبصل مبشور  و الطماطم مبشورة وقلبيهم جيدا.


ضعي حلقات بصل في صينية فرن ثم ضعي حلقات باذنجان وحلقات طماطم و حلقات بطاطس والفراخ.


ضعي عصير طماطم وصلصة طماطم والثوم المفروم وبهارات الدجاج والملح والفلفل الاسود و قلبي المكونات ثم يضاف ضعي الصوص على صينية الفراخ


غطى الصينية بورق زبدة و فويل على البايركس وادخليه في الفرن  حتى تمام النضج ثم تقدم مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.

دبابيس دبابيس الدجاج طريقة عمل صينية دبابيس طريقة عمل صينية صينية دبابيس دجاج بالبطاطس دبابيس دجاج في الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

منحة

سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

صورة أرشيفية

معركة غير متكافئة في السماء.. 4 طائرات مصرية تواجه 12 ميراج وتفشل عملية إنزال إسرائيلية

ترشيحاتنا

شركة مياه قنا

مع قرب حلول عيد الفطر .. مياه قنا تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى

الحملة

تنفيذ 6 حملات مشتركة بالتنسيق بين محافظة الإسماعيلية والهيئة العامة لسلامة الغذاء

بالصور

ضاهر على رقبة ترامب .. أسباب الطفح الجلدي وطرق العلاج

طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية
طفح جلدي على رقبة دونالد ترامب يثير التساؤلات حول حالته الصحية

علاقة خفية بين السرطان وفقر الدم.. تزيد التعب وتؤثر على العلاج

أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم
أنواع السرطان المرتبطة بفقر الدم

8 خطوات سحرية لتخفيض استهلاك بنزين السيارة

تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة
تخفيض استهلاك بنزين السيارة

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد