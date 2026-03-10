طريقة عمل صينية دبابيس الدجاج في الفرن

تعد دبابيس الدجاج من الأكلات الشهية التى يحبها عدد كبير من الأشخاص.. فكيف تقدمها بمذاق شهي؟!

نعرض لكم طريقة عمل صينية دبابيس الدجاج بالبطاطس في الفرن وذلك من خلال خطوات الشيف ساندرا مكارى .



المقادير

كيلو دبابيس دجاج بالجلد

1 و½ كيلو بطاطس

½ كيلو بصل حلقات

½ كيلو بصل مفروم

½ كيلو طماطم حلقات

½ كيلو طماطم مبشورة

شرائح باذنجان

بهارات دجاج

ملح

فلفل اسود

للصوص:

لتر عصير طماطم طازج

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

بهارات دجاج

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

ملح

فلفل اسود



طريقة عمل صينية دبابيس دجاج بالبطاطس

في بولة ضعي دبابيس دجاج مع الملح والفلفل الاسود وبهارات الدجاج والبصل مبشور و الطماطم مبشورة وقلبيهم جيدا.



ضعي حلقات بصل في صينية فرن ثم ضعي حلقات باذنجان وحلقات طماطم و حلقات بطاطس والفراخ.



ضعي عصير طماطم وصلصة طماطم والثوم المفروم وبهارات الدجاج والملح والفلفل الاسود و قلبي المكونات ثم يضاف ضعي الصوص على صينية الفراخ



غطى الصينية بورق زبدة و فويل على البايركس وادخليه في الفرن حتى تمام النضج ثم تقدم مع الخبز البلدي أو الأرز الأبيض وبالهنا والشفا.