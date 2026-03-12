برج الثور.. حظك اليوم الخميس 12 مارس 2026: كن مستعدا للسفر

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من الأبراج في الحب والزواج، أبرزها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 12 مارس 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور اليوم

حافظ على نظرة إيجابية، وسينعكس ذلك إيجاباً على علاقتك العاطفية ستتاح لك فرص جديدة في العمل لإثبات اجتهادك وسيكون الرزق والصحة حليفك.

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد تواجه مشكلة في علاقتك العاطفية بسبب كلمة أو تصريح قد يفلت منك، سيُسبب هذا توترًا في الأيام القادمة، كن مستعدًا للسفر مع حبيبك، من الأفضل أيضًا إبقاء العلاقة بعيدة عن أي تدخلات خارجية.

توقعات برج الثور صحيًا

احصل على قسط كافٍ من الراحة وقلل من استخدام الهاتف لفترات طويلة قبل النوم. جرب تمارين التنفس البسيطة إذا شعرت بالتوتر، شارك مشاعرك مع صديق مقرب أو أحد أفراد عائلتك لتشعر بالهدوء.

توقعات برج الثور مهنيًا

يجب أن تكون أيضًا على استعداد لتحمّل مسؤوليات جديدة، قد تتطلّب السفر لمسافات طويلة، سيُحالف التوفيق الطلاب الذين ينتظرون القبول في جامعات أجنبية.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

من المحتمل أيضًا أن تحصل على بعض حصص العقارات التي قد تكون ملكًا لأجدادك ستقوم بعض النساء بتسوية المسائل المتعلقة بالعقارات داخل الأسرة.