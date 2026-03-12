قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط المتهم بإنهاء حياة مدرس وآخر قبل الإفطار بقنا
كيف تتعبد الحائض في ليلة القدر؟.. الإفتاء توضح أهم العبادات لإدراك فضلها
موعد صرف معاشات أبريل 2026.. هل سيتم تبكير الصرف قبل العيد
ندمت على اللعب للأهلي.. معتز إينو يكشف سبب خلافاته مع الزمالك
مسئولون أمريكيون: النظام الإيراني أثبت قدرته على زعزعة الاقتصاد العالمي وسط القصف
إيران تشن أول هجوم إلكتروني ضخم على شركة أمريكية منذ بدء الحرب
هآرتس: الأماكن المقدسة في القدس لم تعد خطًا أحمر والكارثة تقترب
ليلة القدر لماذا سميت بهذا الاسم؟.. سبب لا يعرفه كثيرون
ارتفاع مستمر.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس بالبورصة والأسواق
في ظل القصف المشترك على إسرائيل.. صاروخ إيراني ينفجر في منطقة مفتوحة بإيلات
إسرائيل ترتكب مجز.رة جوية في بيروت.. الضاحية الجنوبية تتحول إلى ركام وسفك دما.ء
التوقيع خلال أيام.. مفاجأة بشأن انتقال أحمد عبد القادر إلى الزمالك
رياضة

موعد والقناة الناقلة لـ قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري

الدورى المصرى
الدورى المصرى
رباب الهواري

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لإجراء قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك مساء اليوم الخميس في العاصمة القاهرة، وسط ترقب كبير من الجماهير والأندية لمعرفة مسار المنافسة في المرحلة الحاسمة من البطولة.

وتأتي هذه القرعة بعد اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة، التي شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في ظل النظام الجديد الذي يهدف إلى زيادة الإثارة والتنافس حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

نظام الدوري المصري في الموسم الحالي

يُقام الموسم الجاري من الدوري المصري بمشاركة 21 فريقًا، وهو عدد غير معتاد مقارنة بالمواسم السابقة. واعتمدت رابطة الأندية نظامًا جديدًا للمسابقة يتكون من مرحلتين.

في المرحلة الأولى، أقيمت المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع الفرق الأخرى مرة واحدة فقط، ما أسفر عن ترتيب مبدئي يحدد شكل المنافسة في المرحلة التالية.

ويهدف هذا النظام إلى تقليل عدد المباريات مع الحفاظ على قوة المنافسة، خاصة في ظل ضغط الأجندة الكروية المحلية والقارية.

تقسيم الفرق إلى مجموعتين

عقب نهاية المرحلة الأولى، سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول الدوري.

المجموعة الأولى ستضم الفرق التي تحتل المراكز من الأول حتى السابع، حيث ستتنافس هذه الأندية فيما بينها على لقب الدوري المصري، إضافة إلى حجز المقاعد المؤهلة للمشاركات القارية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

أما المجموعة الثانية فستشمل الفرق التي تحتل المراكز من الثامن وحتى المركز الأخير، حيث ستخوض هذه الأندية منافسة خاصة لتفادي الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

موعد إقامة القرعة والقناة الناقلة

من المقرر أن تُقام قرعة المرحلة الثانية مساء اليوم الخميس 12 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور مسؤولي الأندية وممثلي رابطة الأندية.

وسيتم نقل فعاليات القرعة مباشرة عبر قناة On Sport 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، لتتيح للجماهير متابعة تفاصيل المرحلة المقبلة ومعرفة جدول المواجهات المنتظرة في ختام الموسم

الدورى المصرى دورى نايل الزمالك الاهلي

