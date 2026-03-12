موعد والقناة الناقلة لـ قرعة المرحلة الثانية من الدوري المصري

تستعد رابطة الأندية المصرية المحترفة لإجراء قرعة المرحلة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وذلك مساء اليوم الخميس في العاصمة القاهرة، وسط ترقب كبير من الجماهير والأندية لمعرفة مسار المنافسة في المرحلة الحاسمة من البطولة.

وتأتي هذه القرعة بعد اقتراب انتهاء المرحلة الأولى من المسابقة، التي شهدت منافسة قوية بين الأندية المشاركة، في ظل النظام الجديد الذي يهدف إلى زيادة الإثارة والتنافس حتى الجولات الأخيرة من الدوري.

نظام الدوري المصري في الموسم الحالي

يُقام الموسم الجاري من الدوري المصري بمشاركة 21 فريقًا، وهو عدد غير معتاد مقارنة بالمواسم السابقة. واعتمدت رابطة الأندية نظامًا جديدًا للمسابقة يتكون من مرحلتين.

في المرحلة الأولى، أقيمت المنافسات بنظام الدوري من دور واحد، حيث واجه كل فريق جميع الفرق الأخرى مرة واحدة فقط، ما أسفر عن ترتيب مبدئي يحدد شكل المنافسة في المرحلة التالية.

ويهدف هذا النظام إلى تقليل عدد المباريات مع الحفاظ على قوة المنافسة، خاصة في ظل ضغط الأجندة الكروية المحلية والقارية.

تقسيم الفرق إلى مجموعتين

عقب نهاية المرحلة الأولى، سيتم تقسيم الأندية إلى مجموعتين وفقًا لترتيبها في جدول الدوري.

المجموعة الأولى ستضم الفرق التي تحتل المراكز من الأول حتى السابع، حيث ستتنافس هذه الأندية فيما بينها على لقب الدوري المصري، إضافة إلى حجز المقاعد المؤهلة للمشاركات القارية مثل دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

أما المجموعة الثانية فستشمل الفرق التي تحتل المراكز من الثامن وحتى المركز الأخير، حيث ستخوض هذه الأندية منافسة خاصة لتفادي الهبوط وضمان البقاء في الدوري الممتاز خلال الموسم المقبل.

موعد إقامة القرعة والقناة الناقلة

من المقرر أن تُقام قرعة المرحلة الثانية مساء اليوم الخميس 12 مارس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور مسؤولي الأندية وممثلي رابطة الأندية.

وسيتم نقل فعاليات القرعة مباشرة عبر قناة On Sport 1، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري، لتتيح للجماهير متابعة تفاصيل المرحلة المقبلة ومعرفة جدول المواجهات المنتظرة في ختام الموسم