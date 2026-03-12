قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الريف المصري : قادرون على تحقيق الاكتفاء الغذائي.. ووفرنا 250 ألف فرصة عمل
رابط استخراج كعب عمل أونلاين.. الخطوات والأوراق
مصطفى بكري : مستشفى المنيل التخصصي يقدم خدمة طبية متميزة ويحظى بثقة المواطنين
ميار الببلاوي عن وفاء مكي : بدعي عليها في كل سجدة .. وعلاقتي بها انتهت
عضو الصناعات : شراكة مصرية ليبية لدعم إنتاج الألومنيوم في مصر
أطول مائدة إفطار رمضاني على كورنيش الطور بمشاركة واسعة من الأهالي والشباب
رسائل متناقضة.. السفير الإيراني بالأمم المتحدة: لن نغلق مضيق هرمز
مصطفى بكري: إغلاق مضيق هرمز أخطر ما في خطاب خامنئي وقد يشعل أزمة اقتصادية عالمية
مصطفى بكري: ارتفاع الوقود يرفع أسعار السلع.. والرئيس السيسي يهدد المتلاعبين بالمحاكم العسكرية
ليلة القدر وعلاماتها .. 10 أمارات تُبشرك بها و3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
ما حكم ضر.ب القطط والكلاب في الشارع؟ إمام مسجد السيدة زينب يرد
مسلسل المتر سمير الحلقة 8.. ميمي جمال ترفع قضية طلاق على محمد الصاوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

خالد هاشم: تحديث إستراتيجية الصناعة المصرية وجذب كبرى الشركات

ارشيفيه
ارشيفيه
ولاء عبد الكريم

قال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن الوزارة تستعين بإحدى الشركات المصرية المتخصصة وهي شركة "ديكود"، لإجراء دراسة شاملة لرصد القطاعات الصناعية التي يمكن التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، في إطار العمل على تحديث استراتيجية الصناعة المصرية بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.


 

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفى اليوم أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف تحديث وتطوير القطاعات الصناعية المختلفة، مع التركيز على استغلال الفرص المتاحة في الأسواق العالمية، لاسيما في ظل الرسوم الجمركية المفروضة في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك ميزة نسبية وتنافسية تمكنها من الاستفادة من هذه المتغيرات وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.


 

وأكد هاشم أن الاستراتيجية تركز بشكل أساسي على توطين الصناعات المغذية وتعميق التصنيع المحلي، بما يسهم في استكمال سلاسل الإمداد الصناعية داخل مصر، وهو ما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات الصناعية إلى نحو 99 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.


 

وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الجديدة إلى تحديد الصناعات المستهدفة وتعميقها، والعمل على جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين إلى هذه القطاعات، بما يعزز القدرة الإنتاجية ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.


 

وفيما يتعلق بقطاع الرخام والجرانيت، أوضح وزير الصناعة أن صادرات منطقة شق الثعبان بلغت نحو 700 مليون دولار، مع وجود خطة لمضاعفة هذه الصادرات خلال الفترة المقبلة، من خلال اتخاذ خطوات عملية لدعم الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.


 

وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، عبر دعم التصنيع المحلي وتوسيع القاعدة الإنتاجية في عدد من القطاعات الصناعية الواعدة.


 

أشار إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير السياسات الصناعية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

المتغيرات الاقتصادية العالمية القطاعات الصناعية الولايات المتحدة الرسوم الجمركية الأسواق الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

معجزة طبية.. زوجة هاني شاكر تكشف سبب سفره للخارج

عواصف

الجمعة والسبت.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن حالة الجو قبل العيد

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان

القبض على صاحب واقعة تدخين السجائر في نهار رمضان|تفاصيل

صورة أرشيفية

الجار من الأقارب وخطفه وطلب فدية.. كشف لغز جثة طفل صحراء العاشر

وزارة البترول

منع السفر والموبايلات والاحتفالات .. وزارة البترول تعلن التقشف

آثار الحادث

انقلاب نقل وتهشم ملاكي.. شلل مروري أعلى الأوسطي بسبب حادث مروع قبل الإفطار| صور

انفجار خط المياه

المياه وصلت السماء.. انفجار خط مياه يعطل حركة المرور بطريق الواحات

سعر الدولار

46 قرشًا صعود جديد في سعر الدولار مساء اليوم 12-3-2026

ترشيحاتنا

برنامج اقرأ وربك الأكرم

أبرزها عدم النفخ أو التنفس فيه.. إمام السيدة زينب يوضح للأطفال آداب تناول الطعام

خالد الجندي

خالد الجندي: القائد الفعال لا يكون رد فعل لجنوده بل يتحقق بنفسه

خالد الجندي

خالد الجندي : قصة الهدهد مع النبي سليمان تعلمنا دقة القيادة واحترام الكائنات

بالصور

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو.. وصفة اقتصادية حضريها للعيد

طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو
طريقة عمل بسكويت النشادر بالكيلو

أهالي قرية المنحاريت بديرب نجم يستعدون لتشييع جثـ.مان طفل عثر عليه مقـ.تولاً بالعاشر من رمضان

تشييع
تشييع
تشييع

أفضل 5 مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد.. اختيارات مثالية تكمل طقوس الاحتفال

أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد
أفضل مشروبات يمكن تناولها مع كحك العيد

دراسة تحذر: نقص الزنك قد يزيد خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب

دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب
دور الزنك في الحماية من أمراض القلب

فيديو

زيارة وزير الدفاع لهيئة الاستخبارات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد سير منظومة العمل داخل هيئة الاستخبارات العسكرية

ايمن سلامة

أيمن سلامة: ريهام حجاج تتألق في الدراما المصرية بمسلسلها توابع

تصريحات تامر عبدالمنعم

المشاهدات مقياس وقتي.. تامر عبدالمنعم يعلق على صراع الأعلى مشاهدة في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد