إخص عليكي يا مامي.. ابنة مي كساب تعلق على أحداث مسلسلها

شاركت الفنانة مي كساب متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك موقفًا طريفًا جمعها بابنتها فريدة، أثناء متابعتهما لأحداث مسلسلها “نون النسوة” المعروض خلال موسم شهر رمضان.

وكشفت مي كساب أن ابنتها فريدة كانت تشاهد الحلقة الثامنة من المسلسل، لتفاجئها بتعليق عفوي على الأحداث قائلة: «إخص عليكي يا مامي.. عاوزة تتجوزي على أختك»

وتابعت: «الحمد لله عرفت أربي»، في تعبير ساخر عن فهم ابنتها للأحداث ورفضها لما يحدث في المسلسل.

ينتمي مسلسل «نون النسوة» إلى نوعية الدراما الشعبية الاجتماعية، ويتكون من 15 حلقة، حيث يناقش عددًا من القضايا المرتبطة بالمرأة داخل المجتمع الشعبي، في إطار درامي يمزج بين الصراعات الإنسانية والواقعية.

فريق عمل مسلسل نون النسوة

ويضم فريق عمل مسلسل نون النسوة نخبة من النجوم مي كساب، وندا موسى، وهبة مجدي، ومحمد جمعة، وأحمد الرافعي، وأحمد فهيم، وسيمون، ولبنى ونس، وإيهاب فهمي، وسامي مغاوري، ومروة الأزلي، والعمل من تأليف محمد الحناوي، وإنتاج صباح اخوان، وإخراج إبراهيم فخر.