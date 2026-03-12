فرصة أخيرة الحلقة 8 .. مقتل خاطف حفيدة محمود حميدة

أذيعت الحلقة 8 من مسلسل فرصة أخيرة، من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان محمود حميدة.

وحملت الحلقة من المسلسل العديد من المفاجآت ومنها قتل فراج الذي قام بخطف حفيدة المستشار يحيي، كما قامت خطيبته بالهروب بالطفلة، واتصلت بصديقتها لتحاول الوصول الي شوق .

قصة مسلسل فرصة أخيرة:

تدور أحداث مسلسل فرصة أخيرة، حول قاضي وهو الدور الذي يجسده النجم الكبير محمود حميدة، بتعرض الي موقف في حياته يكون احد اضلاعه رجل أعمال شهير وهو الدور الذي يلعبه طارق لطفي ، لتتصاعد الأحداث بعدها مما يقلب الاحداث رأسًا على عقب.

فريق مسلسل فرصة أخيرة:



مسلسل فرصة أخيرة، قصة أمين جمال، وسيناريو وحوار محمود عزت،واخراج أحمد عادل سلامة ويشارك في بطولته كل من محمود حميدة طارق لطفي وندي موسي ومحمود البزاوي وعلي الطيب .

وتجسد الفنانة ندي موسي داخل الاحداث شخصية أبنة محمود حميده.

القنوات العارضة:



العمل من المقرر عرضه علي شاشات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية وهم dmc ، on e ، cbc، الحياة ، كما سيتم طرح حلقاته علي منصة watch it، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة فقط.

تغيير الاسم:

مسلسل فرصة أخيرة من الاعمال التي تم تغيير اسمها، حيث كان العمل يحمل في البداية اسم الاستاذ، قبل ان يستقر صناعه علي تغييره.