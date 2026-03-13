رانيا منصور تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

حرصت الفنانة رانيا منصور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة رانيا مصنور

خطفت رانيا منصور الأنظار في الصور بإطلالة شتوية كشفت عن ذوقها الراقي والأنيق في أختيار أزيائها، حيث ارتدت بنطلون جلد باللون الأسود و نسقت معه بالطو طويل باللون الأخصر.

انتعلت رانيا منصور حذاء أنيق ذا كعب عالي مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأسود، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي زادت من اناقتها.

اما من الناحية الجمالية، بدت رانيا منصور بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، واختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.