تقشير القدمين في المنزل قبل عيد الفطر.. نصائح سهلة

تقشير القدمين في المنزل قبل عيد الفطر من أكثر الأنور التي تشغل بال الكثير من السيدات و الفتيات خلال هذه الفترة مع قرب حلول العيد حتى تبدو بمظهر جذاب ونظيف.

نصائح للعناية بالقدمين قبل عيد الفطر

-نقع وإزالة خلايا الجلد الميتة

انقع قدميك في الماء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة لتنعيم خلايا الجلد الميتة قبل التقشير.

يساعد النقع على تليين الكالس حتى يمكن إزالتها أثناء التقشير.

أضف أملاح الاستحمام إلى الماء لمزيد من الترطيب.

استخدم حمام القدم أو نقع القدم بملح إبسوم لتنظيف البشرة وتنعيمها، مما يمكن أن يساعد أيضا في تشقق القدمين.

نقع قدميك في الماء الدافئ مع بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك لعلاج الاسترخاء.

يمكن أن يساعد النقع المنتظم في منع تراكم الجلد الميت عن طريق الحفاظ على البشرة رطبة وناعمة، مما يسهل إزالتها أثناء التقشير.

-تقشير وإزالة الجلد الميت

استخدم حجر الخفاف أو ملف القدم لإزالة خلايا الجلد الميتة وتنعيم المناطق الخشنة.

قم بتقشير قدميك أسبوعيا لاستهداف البشرة الجافة والخشنة والحصول على أقدام ناعمة.

استخدم فرك القدم أو فرك مع حبيبات لتنظيف الجلد الميت والحصول على أقدام أكثر نعومة.

ضع قناع القدم لتقشير بشرتك وتغذيتها.

يمكن أن يساعد التقشير المنتظم باستخدام حجر الخفاف في منع تراكم الجلد الميت والحفاظ على قدميك ناعمة.

-قم بإزالة الجلد الميت باستخدام حجر الخفاف

تعد إزالة الجلد الميت بحجر الخفاف طريقة بسيطة وفعالة لتحقيق أقدام ناعمة. حجر الخفاف، المصنوع من الحمم البركانية الطبيعية، مثالي لتقشير خلايا الجلد الميتة وتنعيم البقع الخشنة على قدميك. إليك كيفية استخدامه:

ابدأ بنقع قدميك في الماء الدافئ لمدة 10-15 دقيقة. هذه الخطوة حاسمة لأنها تخفف من الجلد الميت، مما يسهل إزالته. يمكنك إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك أو بعض أملاح الاستحمام إلى الماء لتجربة مريحة إضافية.

بمجرد أن تنقع قدميك بشكل جيد، افرك حجر الخفاف بلطف على المناطق ذات الجلد الميت بحركة دائرية. ركز على الكعب وأي مناطق أخرى ذات جلد متشقق. تذكر استخدام ضغط لطيف؛ الكثير من القوة يمكن أن يسبب تهيجا أو حتى نزيفا. الهدف هو إزالة خلايا الجلد الميتة دون الإضرار بالجلد السليم تحتها.

بعد الانتهاء من التقشير، اشطف قدميك وجففهما. الآن، حان الوقت لإغلاق الرطوبة. ضع كمية سخية من كريم القدم المرطب أو زبدة الشيا على قدميك. هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على بشرتك ناعمة ومنعها من الجفاف.

يمكن أن يساعد استخدام حجر الخفاف بانتظام في منع الجلد الصلب من التكون وتقليل ظهور الكعب المتشقق. إنها أيضا طريقة رائعة لإعداد قدميك للباديكير أو لإزالة طلاء الأظافر القديم. من خلال دمج حجر الخفاف في روتين العناية بالقدم، يمكنك تحقيق أقدام ناعمة وسلسة مثالية للصنادل أو المشي حافي القدمين.

-ترطيب البشرة الجافة

مقشرات كيميائية لإزالة الجلد الميت

المقشرات الكيميائية هي طريقة رائعة لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنع الجلد الصلب من التكون على قدميك.

على عكس المقشرات الفيزيائية، التي تستخدم مواد كاشطة لتنظيف الجلد الميت، تستخدم المقشرات الكيميائية المكونات النشطة لإذابة الروابط بين خلايا الجلد، مما يسمح لها بالتخلص بلطف. يمكن أن تكون هذه العملية مفيدة لإزالة خلايا الجلد الميتة ومنع الجلد الصلب من التكون على قدميك.

تتضمن بعض المقشرات الكيميائية الشائعة لإزالة الجلد الميت ما يلي:

حمض الساليسيليك: BHA الذي يساعد على تحطيم خلايا الجلد الميتة وتقليل الالتهاب.

حمض الجليكوليك هو AHA يساعد على تقشير الجلد ويعزز دوران الخلايا.

حمض اللاكتيك: AHA الذي يساعد على ترطيب البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة.

عند استخدام المقشرات الكيميائية، من الضروري اتباع التعليمات بعناية والبدء بتركيز منخفض لتجنب التهيج. يمكنك أيضا استخدام فرك القدم أو حجر الخفاف لإزالة خلايا الجلد الميتة جسديا وتنعيم البقع الخشنة.

يمكن أن يساعد فهم أسباب الجلد الصلب على قدميك واستخدام المقشرات الكيميائية لإزالة خلايا الجلد الميتة في منع تكون الجلد الصلب والحفاظ على قدميك ناعمة وصحية.





المصدر: naturalfrenchsoap