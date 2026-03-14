حملات نظافة مكثفة ورفع 63 طن مخلفات لتحسين مستوى الخدمات بمركز البداري

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملات نظافة مكثفة ورفع المخلفات بشوارع وميادين مركز ومدينة البداري، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين البيئة العامة والحفاظ على الصحة العامة، وإظهار المظهر الحضاري اللائق بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي ضوء تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 وخطة التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، نفذت حملة موسعة للنظافة استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة، بهدف رفع المخلفات والقمامة وتحسين مستوى النظافة العامة، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والطلاب والمترددين على المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أن الحملة أسفرت عن رفع نحو 63 طنًا من القمامة والمخلفات والأتربة من عدد من المواقع المختلفة، إلى جانب تفريغ نقاط التجميع والحاويات، وتنفيذ أعمال الكنس الآلي وشفط الأتربة، بمشاركة نواب رئيس المركز ومدير الحملة الميكانيكية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من الجليدرات واللوادر والقلابات والحاويات وسيارات الكنس الآلي.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة مستمرة في دعم وتطوير منظومة النظافة بكافة المراكز والقرى، من خلال تكثيف حملات النظافة الدورية ورفع كفاءة المعدات، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمحافظة وظهورها بالشكل اللائق.