محافظات

لابس جلابية.. مفتش تموين إيتاي البارود يتنكر لمراقبة بيع الخبز البلدي خارج منظومة الدعم

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تنكر الدكتور تامر مأمون، مفتش تموين بإدارة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مرتديًا الجلابية، للوقوف في طابور المخابز لمراقبة بيع الخبز البلدي خارج منظومة الدعم، في إطار متابعة الالتزام بمنظومة الخبز وضمان وصوله للمواطنين بأسعاره الرسمية، ومنع أي عمليات بيع خارج المنظومة التموينية.

وتمكن مفتش التموين من رصد مخالفة بيع رغيف الخبز خارج المنظومة، وحُرر بها محاضر رسمية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخبز المخالف، والتي شملت غلق المخبز جزئيًا وخصم جزء من حصته، وفقًا للضوابط المعمول بها.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات متعددة، تضمنت، نقص وزن الخبز في بعض المخابز حتى 18 جرامًا، وضبط مخبزين يبيعان الخبز المدعم بدون بطاقات تموينية، وعدد 6 مخالفات أخرى شملت مخالفات متنوعة تتعلق بعدم الالتزام بالضوابط التموينية، وتم تحرير محاضر رسمية بالمخالفات، شملت إجراءات قانونية بحق المخالفين، مثل الغلق الجزئي للمخابز المخالفة وخصم جزء من حصتهم وفق اللوائح المعمول بها.

وكانت إدارة تموين إيتاي البارود، نفذت حملة ميدانية تحت إشراف مصطفى غريب، مدير الإدارة وحسام عيد، رئيس الرقابة، وبرئاسة حسام حجازي، وبمرافقة تامر مأمون، مفتش التموين بالإدارة، لضبط المخالفات في المخابز البلدية وضمان الالتزام بمنظومة الخبز التموينية.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وبتكليفات  المهندس محمد رجب هدية، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، الدكتورة سهير زعتر، وكيل المديرية، لتطبيق القانون على المخالفين وحماية مصالح المواطنين وضمان توزيع الخبز بأسعاره الرسمية.

وأكدت الإدارة، أن الحملات الميدانية ستستمر بشكل دوري، لضمان الالتزام الكامل بالمنظومة التموينية وكشف المخالفين دون إشعار مسبق.

