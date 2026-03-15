الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

علاج الحموضة .. خطوات سهلة تحمي معدتك في رمضان والعيد

ريهام قدري

تزداد مشكلة الحموضة في أواخر شهر رمضان ومع أيام العيد بسبب الإفراط في تناول الحلويات والكحك والمأكولات الدسمة بعد الإفطار. 

ويمكن التخلص من الحموضة أو تقليلها باتباع بعض الخطوات البسيطة:

1- تجنب الإفراط في الحلويات
الإكثار من الكحك والبسكويت والشيكولاتة قد يزيد من إفراز أحماض المعدة، لذلك يفضل تناول كميات معتدلة خاصة بعد الإفطار أو خلال أيام العيد.

2- تناول الطعام ببطء
الأكل بسرعة يؤدي إلى ابتلاع الهواء وزيادة الضغط على المعدة، ما يسبب الشعور بالحموضة وارتجاع المريء.

3- الابتعاد عن الأطعمة الدسمة والمقلية
الأكلات الثقيلة مثل المقليات واللحوم الدسمة قد تبطئ عملية الهضم وتزيد من الشعور بحرقة المعدة.

4- شرب الماء بكميات كافية
يساعد الماء على تخفيف أحماض المعدة وتحسين عملية الهضم، خاصة بين وجبتي الإفطار والسحور.

5- عدم النوم مباشرة بعد الأكل
يفضل الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول الطعام قبل النوم لتجنب ارتجاع الحمض من المعدة إلى المريء.

6- تناول مشروبات مهدئة للمعدة
مثل النعناع أو الزنجبيل أو اليانسون، فهذه المشروبات تساعد على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة.

7- تقسيم الوجبات
بدلا من تناول وجبة كبيرة، يفضل تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة لتقليل الضغط على المعدة.

إذا استمرت الحموضة بشكل متكرر أو كانت مصحوبة بألم شديد في الصدر أو صعوبة في البلع، فمن الأفضل استشارة الطبيب للتأكد من عدم وجود مشكلات صحية أخرى.

حدث في 25 رمضان.. هدم الأصنام ومعركة عين جالوت ومولد الزعيم محمد فريد

أفضل دعاء في ليلة القدر .. جامع لكل خير ويبدل حالك للأفضل

أستاذ بالأزهر: المعصية تحرم العبد من العطاء الإلهي

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

