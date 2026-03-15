محافظ أسيوط: ندوات إرشادية لدعم المزارعين ومواجهة آثار التغيرات المناخية على المحاصيل

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الزراعي ورفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الحكيمة، وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة تواصل تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية ضمن مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية بصعيد مصر، بهدف توعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة إرشادية بقرية الحمام بمركز أبنوب تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة"، بحضور الدكتور سيد شحاتة أستاذ نبات الزينة بجامعة أسيوط، والمهندس محمد علي محمد بإدارة الإرشاد الزراعي، وبمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بالقرية والقرى المجاورة.

وناقشت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها المختلفة، واستعراض التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة في مصر بوجه عام ومحافظة أسيوط بوجه خاص، إلى جانب عرض أهم الوسائل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من آثارها السلبية على المحاصيل الزراعية.

كما تضمنت الندوة شرح أهم المعاملات الزراعية التي يوصى بتطبيقها للحد من تأثير التغيرات المناخية، والتعامل مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتأثيره على الزراعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الرطوبة الجوية المرتفعة وتأثيرها على المحاصيل، فضلًا عن توضيح ظاهرة الصقيع وطرق الوقاية منها والحد من أضرارها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار تنظيم الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية بالتعاون مع جامعة أسيوط والجهات المعنية، بما يسهم في نقل الخبرات العلمية الحديثة إلى المزارعين بشكل مباشر، مشددًا على التوسع في تنفيذ تلك الفعاليات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي.