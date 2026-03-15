قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناردين جرس لاعبة وادي دجلة تتأهل إلى نهائي لبطولة أسبوع الإسكواش للسيدات 2026
وفاة الأنبا مكسيموس يوحنا الأول وتشييع جثمانه اليوم بالمقطم
صواريخ إيران تضرب قلب تل أبيب.. تقارير عن إصابات وأضرار في وسط المدينة
مصر تدعم الأشقاء.. وزير الخارجية يبدأ جولة تنسيق وتشاور وتضامن مع دول الخليج
المملكة المتحدة: ندرس إمكانية الكشف عن الألغام في مضيق هرمز وإزالتها
الشيخ محمد بن زايد يحتفل بـيوم الطفل الإماراتي: سلامة وسعادة أطفالنا أولوية قصوى
إسرائيل تحدد موعدا محتملا لإنهاء الحرب ضد إيران
كسوف حير العلماء 27 قرنا.. كشف أحد أقدم ألغاز الشمس
22% عائد شهري في السنة الأولى.. شهادة البنك الأهلي البلاتينية تغير قواعد الادخار
القبض على سيدتين تعديا على بعضهما بالضرب في الشرقية
دبلوماسيون : خطاب الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية يؤكد أهمية التماسك الوطني في مواجهة التحديات
60 مليار دولار أرباحا محتملة لشركات النفط الأمريكية مع استمرار ارتفاع أسعار الخام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: ندوات إرشادية لدعم المزارعين ومواجهة آثار التغيرات المناخية على المحاصيل

جانب من ندوات توعية المزارعين بالتغيرات المناخية
جانب من ندوات توعية المزارعين بالتغيرات المناخية
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الزراعي ورفع وعي المزارعين بأفضل الممارسات الحديثة لمواجهة التحديات المناخية، تنفيذًا للتوجيهات السياسية الحكيمة، وفي إطار اهتمام الدولة بتنمية الصعيد وتعزيز الاستدامة الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الزراعة بالمحافظة برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن وكيل الوزارة تواصل تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية ضمن مشروع التحول المستدام للمواءمة الزراعية بصعيد مصر، بهدف توعية المزارعين بآثار التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي ودعم التنمية الزراعية المستدامة.

وفي هذا الإطار تم تنظيم ندوة إرشادية بقرية الحمام بمركز أبنوب تحت عنوان "تأثير التغيرات المناخية على المحاصيل المختلفة"، بحضور الدكتور سيد شحاتة أستاذ نبات الزينة بجامعة أسيوط، والمهندس محمد علي محمد بإدارة الإرشاد الزراعي، وبمشاركة عدد من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي بالقرية والقرى المجاورة.

وناقشت الندوة عددًا من الموضوعات المهمة، من بينها التعريف بمفهوم التغيرات المناخية وأسبابها المختلفة، واستعراض التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الزراعة في مصر بوجه عام ومحافظة أسيوط بوجه خاص، إلى جانب عرض أهم الوسائل والإجراءات التي يمكن أن تسهم في التخفيف من آثارها السلبية على المحاصيل الزراعية.

كما تضمنت الندوة شرح أهم المعاملات الزراعية التي يوصى بتطبيقها للحد من تأثير التغيرات المناخية، والتعامل مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وتأثيره على الزراعات المختلفة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الرطوبة الجوية المرتفعة وتأثيرها على المحاصيل، فضلًا عن توضيح ظاهرة الصقيع وطرق الوقاية منها والحد من أضرارها.

وأكد محافظ أسيوط أهمية استمرار تنظيم الندوات الإرشادية والبرامج التدريبية بالتعاون مع جامعة أسيوط والجهات المعنية، بما يسهم في نقل الخبرات العلمية الحديثة إلى المزارعين بشكل مباشر، مشددًا على التوسع في تنفيذ تلك الفعاليات بمختلف مراكز وقرى المحافظة لتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي.

بالصور

طريقة عمل الغُريبة الناعمة التي تذوب في الفم .. خطوة بخطوة

طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة
طريقة عمل الغريبة الناعمة التي تذوب في الفم خطوة بخطوة

7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية مع تقلبات الجو

7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو
7 نصائح لمرضى الجيوب الانفية مع تقلبات الجو

مخاطر كارثية .. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها
مخاطر كارثية.. احذر تذوق عجينة الكعك قبل خبزها

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

