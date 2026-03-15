محافظ أسيوط يؤكد أهمية تكثيف حملات النظافة ورفع 82 طنًا من المخلفات بقرى مركز أبنوب

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية استمرار تنظيم حملات النظافة ورفع المخلفات بكافة مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها اليومية للتعامل مع تراكمات القمامة والمخلفات أولاً بأول.

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات اليومية التي يتم تنفيذها بمركز أبنوب أسفرت عن رفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ومداخل القرى، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة وأماكن التجميع المختلفة، بما يسهم في الحفاظ على نظافة البيئة وتحسين مستوى النظافة العامة.

وأشار المحافظ إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي رئيس المركز، نفذت حملة موسعة لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بعدد من القرى التابعة للمركز، حيث تم رفع نحو 32 طنًا من المخلفات والتراكمات بنطاق الوحدة المحلية لقرية بني محمديات، تحت إشراف رئيس القرية.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية الحمام برفع نحو 50 طنًا من المخلفات وتراكمات هدم المباني بمناطق كوم أبو شيل، والقداديح، وعرب العوامر، وذلك تحت إشراف رئيس القرية، حيث تم نقلها إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها.

وشدد محافظ أسيوط على استمرار تنفيذ حملات النظافة بشكل دوري بكافة القرى والمراكز، مع تكثيف الجهود لرفع كفاءة منظومة النظافة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، لافتًا إلى أن الوحدات المحلية تعمل كذلك على تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتيسير حركة النقل والانتقال للمواطنين مضيفًا أن هذه الأعمال تتم باستخدام معدات وسيارات الحملة الميكانيكية التابعة للمراكز والأحياء، والتي تشمل اللوادر والجليدر والحاويات والقلابات وسيارات الكنس الآلي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وسرعة الانتهاء من تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات.