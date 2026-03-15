الأهلي والترجي.. مواجهة عربية بطابع إفريقي.. تعرف على أبرز المعلومات حول المباراة

يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي المصري ونادي الترجي التونسي على ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتعتبر هذه المباراة واحدة من أبرز المواجهات في القارة الإفريقية، نظرا لما يحمله تاريخ الفريقين من تنافسٍ طويل ومواجهاتٍ حافلة بالإثارة، حتى أصبحت لقاءاتهما أشبه بكلاسيكو عربي يتجدد في مختلف نسخ البطولة.

بداية قوية للأهلي في البطولة

افتتح الأهلي مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال إفريقيا من خلال الدور التمهيدي الثاني، حيث واجه فريق إيجل نوار وتمكن من تجاوزه بعد الفوز عليه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة هدفين دون رد، بواقع هدف في كل مباراة، وقد مثل هذا التأهل بداية مطمئنة للمارد الأحمر في سعيه نحو المنافسة على اللقب القاري.

نتائج الأهلي في مرحلة المجموعات

واصل الأهلي حضوره القوي في دور المجموعات، إذ استهل مبارياته بفوز كبير على شبيبة القبائل الجزائري بأربعة أهداف مقابل هدف، ثم تعادل مع الجيش الملكي المغربي بهدفٍ لكل فريق في الجولة الثانية، وبعد ذلك عاد لتحقيق الفوز عندما تغلب على يانج أفريكانز التنزاني بهدفين دون مقابل، كما تعادل مجددا مع الفريق التنزاني، قبل أن يتعادل سلبيا مع شبيبة القبائل، وهو ما ضمن له رسميا التأهل إلى الدور ربع النهائي، واختتم مبارياته في هذه المرحلة بتعادل سلبي مع الجيش الملكي، ليحسم صدارة المجموعة.

أرقام الأهلي في البطولة حتى الآن

خاض الأهلي ثماني مباريات في البطولة منذ انطلاقها، حقق خلالها أربعة انتصارات وأربعة تعادلات دون أن يتعرَّض لأي هزيمة، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل عشرة أهداف، بواقع هدفين في الدور التمهيدي وثمانية أهداف في مرحلة المجموعات، بينما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف فقط، كما حافظ الفريق على نظافة شباكه في خمس مباريات، وهو ما يعكس قوة منظومته الدفاعية.

مشوار الترجي في دوري الأبطال

وعلى الجانب الآخر بدأ الترجي التونسي مشواره في البطولة بقوة عندما تجاوز فريق راحيمو البوركيني في الدور التمهيدي بسهولة، حيث فاز عليه بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد أن انتصر خارج أرضه بهدفٍ دون رد، ثم أكد تفوُّقه بثلاثيةٍ نظيفة في تونس، غير أن المنافسة ازدادت صعوبة في دور المجموعات، إذ أنهى الفريق التونسي مشواره في المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط خلف المتصدِّر الملعب المالي، بعدما حقَّق انتصارين وثلاثة تعادلات وتلقَّى خسارة واحدة خارج أرضه في العاصمة المالية باماكو.

نجوم التهديف في الفريقين

يبرز في صفوف الأهلي اللاعب محمود حسن تريزيجيه الذي تصدَّر قائمة هدافي دور المجموعات في البطولة هذا الموسم برصيد خمسة أهداف، وهو الرقم الأعلى الذي يسجِّله لاعب في هذه المرحلة منذ موسم 2022-2023، ويُعد آخر لاعب من الأهلي سجَّل عددًا أكبر من الأهداف في نسخة واحدى من البطولة هو محمود كهربا، الذي أحرز ستة أهداف في موسم 2022-2023.

أما في صفوف الترجي فيتصدر أبو بكر دياكيتي قائمة هدافي الفريق في البطولة برصيد ثلاثة أهداف، وجميعها جاءت في الشوط الثاني من المباريات، إذ أظهر فاعليةً كبيرةً في هذا التوقيت من اللقاءات مقارنة بالشوط الأول.

رادس ملعب يحمل ذكريات الأهلي

يمتلك الأهلي سجلا مميزا على ملعب رادس، إذ خاض عليه ثلاث عشرة مباراة حقق خلالها ستة انتصارات مقابل أربع هزائم وثلاثة تعادلات، كما شهد هذا الملعب تتويج الفريق المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى عام 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، والثانية عام 2012 بعد الفوز على الترجي نفسه، وهو ما يمنح لاعبي الأهلي ثقةً إضافيةً قبل المواجهة المرتقبة.

تاريخ المواجهات بين الأهلي والترجي

شهدت البطولات الإفريقية العديد من اللقاءات بين الفريقين، إذ التقيا في ست وعشرين مباراة خلال خمس عشرة مواجهة في المسابقات القارية، منها أربع عشرة مواجهة في دوري أبطال إفريقيا وواحدة في كأس الكونفيدرالية، وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز في ثلاث عشرة مباراة مقابل أربعة انتصارات للترجي، بينما انتهت تسع مباريات بالتعادل، كما سجل لاعبو الأهلي واحدا وثلاثين هدفًا في شباك الفريق التونسي، في حين استقبلت شباكه خمسة عشر هدفًا.