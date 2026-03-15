الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة عدم تسليم الميراث للورثة

تعتبر جريمة الامتناع عن تسليم الميراث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون المواريث ، ويستعرض قانون المواريث عقوبة هذه الجريمة.

عقوبة منع تسليم الميراث

نصت المادة (49) من القانون رقم (219) لسنة 2017 بعد التعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، على: “مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.

وتكون العقوبة في حالة العودة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من السيدات، وأحد الأشخاص في محافظة البحيرة.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأن مشاجرة حدثت بين طرف أول (القائم على النشر - 3 سيدات)، وطرف ثانٍ (مزارع وشقيقه) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة الدلنجات؛ وذلك لخلافات بينهم حول قطعة أرض “ميراث”، تبادلوا خلالها التعدي بالسب والضرب على بعضهم.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ أيدوا ما سبق، واتخذت الإجراءات القانونية.