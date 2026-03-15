التراجع سيد الموقف.. اللون الأحمر يسيطر علي أسواق المال العربية في ختام تعاملات اليوم

أسواق المال العربية اليوم الأحد

- ثبات البورصة الأردنية ختام اليوم

-البورصة المصرية تخسر 41 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يغلق منخفضا

تراجعت مؤشرات أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع الجاري،مع استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية علي إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير الماضي .

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الأحد 15 مارس 2026، والتي شهدت تراجع بورصات السعودية وعُمان والبحرين، ومصر، وقطر، والكويت واستقرار البورصة الأردنية بينما بورصة الإمارات إجازة رسمية وتستأنف تداولتها غدا الإثنين.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ثبات عند مستوى 3658.64 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 1.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 6.2 ملايين دينار أردني نتيجة تنفيذ 1858 صفقة.

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات 41 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.236 تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 27 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم 4.9 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة (إيجي إكس 30) بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 45926.93 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1.26% ليبلغ 12543.56 نقطة، وهبط مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو 1.33% ليبلغ مستوى 17551.2 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضًا 6.64 نقاط ليقفل عند مستوى 10886.63نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 68.42 نقطة ليقفل عند مستوى 22438.82 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 28 مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت 1.8 مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 24.94 نقطة، أي بنسبة 0.24 %، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة.

وخلال الجلسة تم تداول 140 مليونا و38 ألفا و974 سهما، بقيمة 331 مليونا و786 ألفا و424.633 ريال، عبر تنفيذ 18689 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 18 شركة، فيما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و881 مليونا و132 ألفا و986.200 ريال، مقابل 620 مليارا و308 ملايين و827 ألفا و167.474 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بواقع 5 نقاط أي نسبة 0.06 %، ليبلغ مستوى 8604.12 نقطة.

وتم تداول 149.6 مليون سهم عبر 10522 صفقة نقدية، بقيمة 45.6 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بواقع 2.85 نقطة أي نسبة 0.04 %، ليبلغ مستوى 8001.13 نقطة من خلال تداول 53.2 مليون سهم عبر 4761 صفقة نقدية بقيمة 8.3 مليون دينار.

وانخفض مؤشر السوق الأول بواقع 6.95 نقطة أو 0.08 % ليبلغ مستوى 9178.47 نقطة من خلال تداول 96.4 مليون سهم عبر 5761 صفقة بقيمة 37.2 مليون دينار.

وكسب مؤشر (رئيسي 50)، 26.55 نقطة أي نسبة 0.32 % ليبلغ مستوى 8283.57 نقطة من خلال تداول 47.8 مليون سهم عبر 3972 صفقة نقدية بقيمة 7.12 مليون دينار.

مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم عند مستوى 7704.67 نقطة منخفضا بـ 34.8 نقطة، أي نسبة 0.45% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7739.43 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 89 مليونا و917 ألفا و190 ريالا عُمانيا مرتفعة بنسبة 22.6% مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 73 مليونا و323 ألفا و694 ريالا.



وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.418% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 37.07 مليار ريال عُماني.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,938.72 بانخفاض قدره 9.62 نقاط عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع الاتصالات، وقطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وقطاع المال.

وأقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 972.38 بانخفاض قدره 2.92 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 507 آلاف و487 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 180 ألفًا و211 دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال 47 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 55.19% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.