الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

رشاد عبدالغني: توجيهات الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية تعكس انحياز الدولة للفئات الأكثر احتياجا

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس نهج الدولة القائم على المصارحة والشفافية مع المواطنين بشأن التحديات الاقتصادية والإقليمية التي تمر بها المنطقة في الوقت الراهن.

وأوضح عبدالغني، أن حديث الرئيس السيسي اتسم بقدر كبير من الوضوح والشفافية، حيث وضع أمام المواطنين صورة شاملة لما تشهده المنطقة من توترات وصراعات متصاعدة في عدد من الدول، وما تفرضه هذه التطورات من ضغوط اقتصادية وأمنية على مختلف دول المنطقة، ومن بينها مصر، مشيراً إلى أن هذه المصارحة تعزز الثقة بين القيادة السياسية والشعب، وتؤكد حرص الدولة على إشراك المواطنين في فهم طبيعة المرحلة وتعقيداتها.

وأشار عبدالغني إلى أن الرئيس السيسي حرص أيضاً على توضيح التداعيات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي انعكست على الاقتصاد المصري، خاصة ما يتعلق باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، مؤكداً أن الدولة واجهت خلال السنوات الماضية موجات متتالية من الأزمات العالمية والإقليمية، لكنها استطاعت الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار توفير السلع والخدمات الأساسية للمواطنين.

وأضاف عبدالغني، أن من أهم الرسائل التي تضمنتها الكلمة تأكيد الرئيس إدراك الدولة لحجم الضغوط التي يتحملها المواطنون، خاصة في ظل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وهو ما يعكس حساً اجتماعياً واضحاً لدى القيادة السياسية، وحرصاً على اتخاذ القرارات الاقتصادية بعد دراسة دقيقة لضمان أن تكون أقل تأثيراً على المواطنين.

وثمّن عبدالغني توجيهات الرئيس بالإسراع في إطلاق حزمة اجتماعية جديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس استمرار الدولة في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

كما أشاد بتأكيد الرئيس على تشديد الرقابة على الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، مشيراً إلى أن هذه الرسالة تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي وحماية المواطنين من أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار الأسواق أو ترفع الأعباء المعيشية عليهم.
وأشار عبدالغني إلى أن الكلمة تضمنت كذلك رسائل مهمة بشأن الدور الإقليمي لمصر، حيث أكد الرئيس استمرار الجهود المصرية لخفض التصعيد في المنطقة والدفاع عن أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس مكانة مصر المحورية ودورها المسؤول في دعم الاستقرار الإقليمي.

واختتم رشاد عبدالغني تصريحاته بالتأكيد على أن رسائل الرئيس السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية جاءت شاملة ومباشرة، حيث جمعت بين مصارحة المواطنين بحقائق الأوضاع الاقتصادية، وطمأنتهم بشأن استمرار الدولة في دعمهم وتخفيف الأعباء عنهم، إلى جانب تأكيد ثوابت السياسة المصرية في دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

