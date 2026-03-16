الدينار الكويتي يرتفع في البنوك المصرية وسعر البيع يتجاوز 172 جنيهًا

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 164.979 و170.451 جنيه، بينما سجلت أسعار البيع بين 170.656 و172.436 جنيه، وفق آخر تحديثات البنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك (شراء / بيع)

المصرف العربي الدولي: 170.451 جنيه شراء – 170.777 جنيه بيع

البنك المركزي المصري: 170.364 جنيه شراء – 170.875 جنيه بيع

QNB الأهلي: 170.331 جنيه شراء – 170.712 جنيه بيع

كريدي أجريكول: 168.700 جنيه شراء – 170.660 جنيه بيع

بنك مصر: 168.682 جنيه شراء – 171.223 جنيه بيع

بنك قناة السويس: 168.659 جنيه شراء – 170.656 جنيه بيع

البنك الأهلي المصري: 167.935 جنيه شراء – 170.777 جنيه بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 167.424 جنيه شراء – 170.777 جنيه بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 166.287 جنيه شراء – 171.317 جنيه بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 165.370 جنيه شراء – 172.436 جنيه بيع

بنك الإسكندرية: 164.979 جنيه شراء – 171.700 جنيه بيع

تفاصيل حركة الدينار الكويتي في البنوك

سجل أعلى سعر شراء للدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي عند 170.451 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر للبيع في بنك الكويت الوطني NBK 172.436 جنيه، وهو أعلى مستوى بين البنوك.

وجاءت البنوك الكبرى مثل البنك المركزي المصري وQNB الأهلي والبنك الأهلي الكويتي (بيريوس) بأسعار شراء بين 166.287 و170.364 جنيه، وأسعار بيع بين 170.712 و171.317 جنيه.

بينما سجل بنك الإسكندرية أقل سعر شراء عند 164.979 جنيه مقابل 171.700 جنيه للبيع، مما يعكس تفاوتًا طفيفًا بين البنوك في تسعير الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.