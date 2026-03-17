وزارة النقل تنشر صورا لمواجهة السلوكيات الخاطئة ضمن حملة «سلامتك تهمنا»

واصلت وزارة النقل حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات السلبية التي يتركبها البعض عند التعامل مع وسائل النقل والمواصلات والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح حيث نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك صور بعنوان " نقطة نظام " للتوعية من مخاطر تلك السلوكيات السلبية.

وتناول فيديو التوعية ضرورة البعد عن السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مرفق السكك الحديدية والتي تتسبب في أضرار للركاب كما تعرض حياتهم للخطر بالاضافة إلى تعطيل مسير القطارات.

ومن بين هذه السلوكيات السلبية اقتحام المزلقان او السير عكس الاتجاه أثناء غلقه وإقامة المعابر الغير قانونية على شريط السكة الحديد، وشد فرامل الهواء أثناء سير القطار و إلقاء القمامة على القضبان بالإضافة إلى ركوب القطارات في الاماكن غير المخصصة لذلك مثل التسطيح أعلى القطارات أو الركوب بين فواصل العربات وكذلك قذف الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تؤدي إلى وقوع إصابات بين الركاب والسائقين.

وناشدت الوزارة المواطنين المشاركة معها في التوعية من مخاطر السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي الطرق المصرية والتي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وازهاق الارواح وذلك مثل عدم مراعاة المشاة للعبور الآمن بالطرق المختلفة وإهمال ارتداء بعض السائقين لحزام الامان وعدم الفحص الدوري على السيارات وعدم التأكد بشكل دوري من سلامة الفرامل والاطارات وعدم الالتزام بالحارات المرورية وبالمسافات الآمنة بين السيارات و كذلك استخدام البعض للهاتف المحمول اثناء القيادة وإلقاء المخلفات على الطرق وزيادة الحمولات عن الحد الأقصى بالإضافة الى السير بسرعات زائدة والسير عكس الاتجاه والسير تحت تأثير تعاطي المخدرات.

كما تهدف الحملة الى التوعية من ان الالتزام بالارشادات المرورية لاتساهم فقط في تجنب المخالفات المرورية والمسائلة القانونية بل يساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين.

وناشدت وزارة النقل السادة المواطنين المشاركة معها في التوعية من السلوكيات السلبية التي يرتكبها البعض من مستخدمي مترو الانفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT مثل تشويه جدران المحطات، او الركوب بدون تذكرة او محاولة فتح باب المترو بعد غلقه، أو الوقوف على حافة الرصيف وتعريض حياة الراكب للخطر بالإضافة الى التأكيد على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة والأمان و بالإرشادات للمحافظة على أرواح الركاب والممتلكات العامة.