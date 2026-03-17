واثقون في قدرة حكومتكم على تجاوز التحديات..البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الفطر

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك، وجاءت تهنئة قداسته من خلال برقية بعث بها لدولته، وقال قداسة البابا في نص البرقية:

الدكتور مصطفى مدبولي

رئيس مجلس الوزراء، بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لدولتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك، طالبين من الله أن ينعم عليكم بوافر الصحة ويوفق سعيكم في طريق تنمية مصر في جميع النواحي، واثقين في مقدرتكم والحكومة على اجتياز التحديات التي تواجه منطقتنا والعالم حاليًا، دمتم محفوظين بعناية الله.