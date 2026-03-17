محافظات

علوم دمنهور تطلق فعاليات المعرض الخيري بالتعاون مع التضامن ومؤسسات المجتمع المدني

ساندي رضا

أطلقت كلية العلوم بجامعة دمنهور فعاليات المعرض الخيري،  برعاية من الدكتور إلهامي ترابيس،  رئيس جامعة دمنهور، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، الدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم، وإشراف الدكتور الحسن مخيمر، وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بمشاركة الجهاز الإدارى بالكلية جنبا إلى جنب مع السادة أعضاء هيئة التدريس في تنظيم المعرض.


جاء ذلك بحضور كل من الدكتور شادي المشد، نائب محافظ البحيرة، و الدكتورة ماجدة جلالة، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المشاركة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من طلاب الكلية.

 وأكد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، أن تنظيم هذا المعرض الخيري يأتي انطلاقا من حرص جامعة دمنهور على تعزيز دورها المجتمعي وترسيخ ثقافة العمل التطوعي ودعم طلابها ومنسوبيها، وتحويل العمل الخيري إلى نهج مستدام يخدم العملية التعليمية ويدعم الطلاب في مسيرتهم الجامعية، مشيدا بمستوى المعرض وما تضمنه من جودة المعروضات بأسعار رمزية، بما يعكس حرص  جامعة دمنهور على تقديم أفضل خدمة لطلابها ومنسوبيها وذلك بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر.

وأشار "ترابيس" إلى أن جامعة دمنهور تولي اهتماما بالغا بدعم طلابها وتوفير مختلف أوجه الرعاية لهم، انطلاقا من إيمانها الكامل بأن بناء الطالب الجامعي لا يقتصر على التحصيل العلمي فقط، بل يمتد ليشمل تنمية وعيه المجتمعي وترسيخ قيم التكافل والعمل التطوعي، لافتا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في تخفيف الأعباء عن أبنائنا الطلاب، وتعزز روح الانتماء والتعاون داخل المجتمع الجامعي.

وأكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، حرص جامعة دمنهور على إطلاق مثل هذه الفعاليات والمبادرات الإنسانية التي تعكس الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على دعم أبنائها الطلاب، من خلال تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مثمنة التعاون البناء  مع مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة ومؤسسات المجتمع المدني الذي يعد نموذجا ناجحا للعمل المشترك الذي يساهم في تقديم الدعم للطلاب، وتجسيد قيم العطاء والتكافل التي تحرص جامعة دمنهور على ترسيخها.

من جانبها أعربت الدكتورة جيهان الخضري، عن  سعادتها بما شهده المعرض من إقبال ملحوظ وتفاعل إيجابي، مؤكدة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي كخطوة تعكس التزام كلية العلوم بدورها المجتمعي والإنساني، جنبا إلى جنب مع دورها الأكاديمي والتعليمي، موضحة أن الهدف الأساسي من المعرض هو تقديم منتجات ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، للمساهمة في تحقيق النفع العام، إلى جانب تعزيز روح التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الجامعي، موجهة الشكر إلى كل من ساهم في إعداد وتنظيم المعرض لما بذلوه من جهد كبير أسهم في نجاحه.

وأضافت أن فعاليات المعرض شهدت حضورا مميزا، وإقبالا كثيفا وسط أجواء سادتها روح التعاون والمشاركة الإيجابية، ما يعكس نجاح المعرض وتحقيق أهدافه المرجوه، موضحا أن  المعرض تضمن مجموعة متنوعة من الملابس والمصنوعات الجلدية ذات الجودة العالية، والشنط الـ "هاند ميد"، والمشغولات اليدوية و الكليم اليدوي المنسوج على النول، وإكسسوارات، بالإضافة إلى العطور ومنتجات الأركت، فضلا عن مجموعة من حلويات العيد  تم طرحها بأسعار رمزية تراعي الظروف الاقتصادية المختلفة، وتسهم في تخفيف الأعباء المادية للطلاب والعاملين.

جاسوس يتنبأ بمصرع علي لاريجاني قبل أيام.. صورة غامضة تثير الشكوك حول التخطيط المسبق

ما هى الأعراض التى تدل على تأثير الفسيخ الفاسد على الجسم؟

