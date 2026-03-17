برلمانية: برنامح خير وأبقى نموذج متميز للإعلام الهادف في رمضان 2026

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، بالنجاح الكبير الذي حققته إذاعة البرنامج العام خلال دورتها البرامجية لهذا العام، مؤكدة أنها قدمت نموذجًا متميزًا للإعلام الهادف الذي يجمع بين التثقيف والتنوير.

وأوضحت "العسيلي" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن من أبرز هذه البرامج برنامج «خير وأبقى»، الذي قدمته الإعلامية الدكتورة نورا السيد على مدار الشهر الكريم، بمشاركة فضيلة الشيخ الدكتور الشحات السيد عزازي، حيث تناول البرنامج بصورة متفردة الفوائد اللغوية لصيغة التفضيل (أفعل) في القرآن الكريم.

تقديم طرح علمي مبسط ومتميز

وأضافت أن البرنامج نجح في تقديم طرح علمي مبسط ومتميز، من خلال استعراض الآيات الكريمة التي وردت فيها صيغة التفضيل، مثل: (الأشقى، الأتقى، وأفصح مني لسانًا، وأحسن الخالقين)، مع توضيح دلالاتها اللغوية وربطها بالرسائل الإلهية السامية، بما يسهم في تعميق فهم المستمع للنص القرآني.

وأكدت النائبة أن هذا المحتوى يعكس بوضوح الدور التوعوي والتثقيفي والديني الذي تقوم به الإذاعة المصرية، بقيادة الدكتور محمد لطفي، وكذلك التميز الملحوظ لإذاعة البرنامج العام برئاسة الإذاعية جيهان طلعت، مشيرة إلى أن هذا النجاح يعزز من مكانة الإعلام الوطني في نشر الوعي وترسيخ القيم.

واختتمت تصريحها بالتأكيد على أهمية استمرار تقديم مثل هذه البرامج الهادفة التي تخاطب العقل والوجدان، وتسهم في بناء وعي مجتمعي مستنير.

