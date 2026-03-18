محافظ الغربية يشارك أبناءه من ذوي الهمم فرحة العيد.. توزيع 181 طقم ملابس للأولى بالرعاية

شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، فعاليات الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم لطلاب ذوي الهمم، والتي استضافتها مدرسة الجيل المسلم بنون بمدينة طنطا، بحضور، الأستاذ ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والتعليمية، وأولياء الأمور، ومجلس الأمناء.

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الجمهوري، أعقبه تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم بصوت الطالب زكريا محمد زكريا، ثم ألقى وكيل وزارة التربية والتعليم كلمة رحب خلالها بمحافظ الغربية، موجهاً الشكر لتواجده ودعمه المستمر، ومؤكداً أن رعاية الطلاب من ذوي القدرات الخاصة تمثل أولوية أساسية في خطط المديرية، انطلاقًا من إيمان راسخ بدورهم كعنصر فاعل في المجتمع التعليمي.

وتوالت فقرات الحفل التي عكست مواهب وإبداعات الطلاب، حيث قدم عدد من الطلاب ابتهالات دينية، إلى جانب عروض فنية متنوعة، من بينها فقرة «مصر في عيون أبنائها» لفريق النور للمكفوفين، وفقرة «يا شط إسكندرية» لطلاب التربية الفكرية، و«بإيدينا نصنع الأمل» لطلاب الصم وضعاف السمع، بالإضافة إلى عروض أخرى جسدت روح التحدي والإرادة لدى أبنائنا من ذوي الهمم، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وخلال كلمته، قدم محافظ الغربية التهنئة للحضور بمناسبة عيد الفطر، مؤكدًا أن المحافظة تضع دعم ورعاية ذوي الهمم في صدارة أولوياتها، مشددًا على أن دمجهم في مختلف الأنشطة التعليمية والمجتمعية هو حق أصيل لهم.

وأكد المحافظ أن ما قدمه الطلاب من عروض متميزة يعكس حجم المواهب والقدرات الكامنة لديهم، مشيرًا إلى أن الاستثمار الحقيقي لأي مجتمع يبدأ من الإنسان، وأن توفير بيئة داعمة ومحفزة له يفتح أمامه آفاق الإبداع والتميز، موجّهًا الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم وكافة العاملين على جهودهم المتميزة في تنظيم هذه الفعالية ودعم الطلاب لتحقيق أفضل أداء.

ووجه المحافظ مديرية التربية والتعليم بمواصلة العمل على تطوير البرامج الداعمة لذوي الهمم، وتعزيز دمجهم داخل المدارس والأنشطة المختلفة، مع توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تساعدهم على إبراز قدراتهم.

وفي الختام قام محافظ الغربية بتوزيع 181 طقم ملابس عيد على الطلاب من ذوي القدرات الخاصة والأولى بالرعاية، بقيمة ألف جنيه لكل طالب، لإدخال البهجة والسرور على قلوبهم مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

يُذكر أن هذه الاحتفالية تأتي استكمالاً لسلسلة من الفعاليات الداعمة لذوي الهمم، حيث سبقها تنظيم إفطار جماعي ضم 400 طالب بمدرسة التربية الفكرية بطنطا،في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم هذه الفئة وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والإنسانية لهم بشكل مستمر.