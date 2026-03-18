موسم استثنائي.... البيت الفني يقدم 12 عرضًا مسرحيا خلال عيد الفطر

أعلن البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، إطلاق برنامج مسرحي متنوع يضم 12 عرضًا، بدءًا من ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على خشبات مسارح القاهرة والإسكندرية.

وأكد المخرج هشام عطوة أن البرنامج يجمع بين عروض سبق أن حققت نجاحًا جماهيريًا ونالت جوائز محلية ودولية، إلى جانب أعمال جديدة تُعرض للمرة الأولى، لتلبية مختلف الأذواق، مشيرًا إلى أن البرنامج يتضمن عرضًا مجانيًا، إلى جانب عروض أخرى بأسعار رمزية، في إطار حرص البيت الفني للمسرح على إتاحة الفنون المسرحية لأوسع شريحة من الجمهور، وتعزيز دور المسرح كوسيلة للتثقيف والترفيه.

فيما يلي تفاصيل العروض المسرحية التي ستُقدَّم على مختلف خشبات القاهرة والإسكندرية خلال عيد الفطر، موزعة على عدد من المسارح:

المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي

يقدّم المسرح القومي عرض «الملك لير» على خشبة المسرح القومي بالعتبة، ثاني أيام العيد الساعة 9:00 مساءً.

تأليف وإخراج: شادي سرور.

البطولة: يحيى الفخراني، طارق دسوقي، حسن يوسف، أحمد عثمان، تامر الكاشف، أمل عبد الله، إيمان رجائي، لقاء علي، بسمة دويدار، طارق شرف، محمد العزايزي، عادل خلف.

سعر التذكرة: 60–80–110 جنيه.

المسرح الكوميدي بقيادة الفنان ياسر الطوبجي

يعيد فرقة المسرح الكوميدي عرض مسرحية «ابن الأصول» على خشبة مسرح ميامي بوسط البلد، بدءًا من ثاني أيام العيد الساعة 8:30 مساءً.

تأليف وإخراج: مراد منير.

البطولة: ميرنا وليد، مصطفى شوقي، محمود عامر، حسان العربي، ليلى مراد، يوسف مراد، حامد سعيد، رشا فؤاد، عبير مكاوي، نور العزيز، محمود عوض.

سعر التذكرة: 57–82–107 جنيه.

مسرح السلام بقيادة الفنان محسن منصور

تستقبل فرقة المسرح الحديث عرضي «كازينو» و**«يمين في أول شمال»** على مسرح السلام بشارع قصر العيني، بدءًا من ثاني أيام العيد، يوميًا الساعة 9:00 مساءً:

«كازينو» على خشبة المسرح الكبير، تأليف وأشعار: أيمن النمر، إخراج: عمرو حسان.

البطولة: كريم الحسيني، محمد مبروك (يوركا)، نوال سمير، نيجار محمد، محمود البيطار، لمياء الحناوي، هاني ماهر، أحمد محسن منصور، محمد دياب.

سعر التذكرة: 57–82–107 جنيه.

«يمين في أول شمال» على قاعة يوسف إدريس، تأليف: محمود جمال حديني، إخراج: عبد الله صابر.

البطولة: إيهاب محفوظ، أمنية حسن، عبد الله صابر، طارق راغب.

سعر التذكرة: 57–82 جنيه.

يقدم مسرح الطليعة بقيادة سامح بسيوني

عرضا «سجن اختياري» و**«متولي وشفيقة»** على مسرح الطليعة بالعتبة، ثاني أيام العيد:

«سجن اختياري» يبدأ الساعة 7:00 مساءً بقاعة صلاح عبد الصبور، تأليف: محمود جمال الحديني، إخراج: باسم كرم.

البطولة: إيهاب محفوظ، يوسف المنصوري، أمل عبد المنعم، بولا ماهر، نجاة الإمام، عماد صابر، محمود البيطار، سيف مرعي، حسين عشماوي، أحمد رضا.

سعر التذكرة: 32 جنيه.

«متولي وشفيقة» الساعة 9:00 مساءً بقاعة زكي طليمات، تأليف: محمد علي إبراهيم، إخراج: أمير اليماني.

البطولة: محمد فريد، يسرا المنسي، منه اليمني، دالا حربي، أحمد عودة، تقى طارق، إسلام مصطفى، صلاح السيسي، أحمد راضي، عبد الله شوقي، جوزيف مجدي.

سعر التذكرة: 42 جنيه.

مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد

تقدّم فرقة مسرح الغد عرض «الأداجيو.. اللحن الأخير» على مسرح الغد، بدءًا من الأحد 22 مارس، يوميًا الساعة 8:30 مساءً.

تأليف وإعداد وإخراج: السعيد منسي، عن رواية للأديب إبراهيم عبد المجيد.

البطولة: رامي الطمباري، هبة عبد الغني، بسمة شوقي، جورج أشرف، جنا عطوة، محمد دياب، أحمد هشام، أمنية محسن.

سعر التذكرة: 42 جنيه.

مسرح الإسكندرية بقيادة المخرج محمد مرسي

تقدّم فرقة مسرح الإسكندرية عرض «صفحة 45» على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، بدءًا من ثاني أيام العيد (السبت 21 مارس) ولمدة 10 أيام، الساعة 8:30 مساءً.

تأليف: أحمد عبد الرازق، إخراج: معتز البنا.

البطولة: حبيبة النجار، أحمد جابر، محمد سعيد، أحمد عاطف، محمود دنيا، أحمد صدام، عبد الرحمن عيد، حبيبة عطا، سامية ألطاف، جون جابر، مازن محمد، يوسف خالد.

سعر التذكرة: 37–57–107 جنيه.

أوبرا ملك برمسيس بقيادة المخرج تامر كرم

تقدّم فرقة مسرح الشباب عرض «سابع سما» على مسرح أوبرا ملك برمسيس، بدءًا من السبت 21 مارس، الساعة 8:00 مساءً.

تأليف: عمر رضا، إخراج: محمد الحضري.

البطولة: محمد سعيد، ياسمين قابيل، محمد الحضري، محمد السعدني، محمد حمدي، حسام إبراهيم، زياد كمال، دونا مجدي، عبدالشافي، يوسف طنطاوي، أوليفيا إيميل، عبدالله محمد، وفريق المهرجين: جاسر أسامة، أحمد زعيم، جويس أسامة، راحيل عماد، معاذ مجدي، محمد إيهاب.

سعر التذكرة: 37–57 جنيه.

مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي

تعرض فرقة مسرح القاهرة للعرائس مسرحية «رحلة سنوحي» على خشبة مسرح القاهرة للعرائس بالعتبة، ثاني أيام العيد الساعة 7:00 مساءً.

تأليف: محمد أمين عبد الصمد، أشعار: سامح العلي، إخراج: عيد مسعد.

البطولة: أحمد بدير، عفاف شعيب، أحمد راتب، محمد الصاوي، مجدي فكري، علي الحجار، فاطمة عيد، شيماء الشايب، محمود محسب، حلا عزت، محمد عبدالسلام، هشام طلعت، هاني عزالدين، رضا حسنين، عبد الحميد حسين.

سعر التذكرة: 42 جنيه.

المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنانة إيناس نور

تستعرض فرقة المسرح القومي للأطفال عرض «لعب ولعب» على خشبة مسرح متروبول بوسط البلد، بدءًا من ثاني أيام العيد، يوميًا الساعة 8:00 مساءً.

تأليف وإخراج: الدكتور حسام عطا.

البطولة: جيهان قمري، ليلى عز العرب، أحمد صادق، منير مكرم، ضياء زكريا، أيمن إسماعيل، شيماء حسن، أكمل المعداوي، كمال ربيع، ياسمين الموجي، رحومة محمد، إسلام ماكي، جورج وصفي، ملك حمدي، أشرف عزب، والطفلين يوسف هارون وتالين هارون.

سعر التذكرة: 32–42 جنيه.

فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة بقيادة الفنان محمد متولي

تقدّم فرقة الشمس عرض «بلاك» على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر، ابتداءً من ثاني أيام العيد، يوميًا الساعة 7:00 مساءً.

تأليف: إسراء محبوب، إخراج: تغريد عبد الرحمن.

البطولة: محمود سليمان، يارا المليجي، سلاف الشناوي، نورهان صالح، يوسف رزق، محمود عساف، رويدا نبيل، محمد مجدي.

سعر التذكرة: مجانًا.

