تراجع الذهب اليوم وتوقعات بحدوث تغييرات مع اقتراب عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الذهب اليوم استقراراً في بداية تعاملات اليوم الخميس ١٨ مارس ٢٠٢٦، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغيير يذكر خلال اجتماعه الأخير أمس، ولكن بعد مرور عدة ساعات حدث تراجع في الأسعار، ويتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الذهب في مصر بعض التحركات تزامناً مع بداية عيد الفطر المبارك، حيث تتأثر الأسعار بالعرض والطلب وعمليات الشراء.

ووفقاً لآخر تحديث اليوم فقد جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي :

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا نحو 8230 جنيهًا للبيع و 8150 جنيهًا للشراء

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 7200 جنيه للبيع و 7130 جنيهًا للشراء

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 6170 جنيهًا للبيع و 6110 جنيهات للشراء.

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب اليوم فقد استقر اليوم عند57600 جنيه للبيع و 57040 جنيهًا للشراء وذلك بعد موجة تراجع للذهب حيث اقترب الجنيه الذهب في بداية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران من ال 60000 جنيه إلا أنه تراجع تدريجياً فيما بعد.