الجامعات التكنولوجية تقدم 29 تخصصا علميا بالجامعات التكنولوجية

استعرض الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، حول أداء الجامعات التكنولوجية خلال الفترة الماضية.

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة لتزويد سوق العمل بالكوادر التكنولوجية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح الوزير أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات والجدارات التكنولوجية في التخصصات المختلفة، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تُلبي احتياجات الصناعة والمجتمع.

وأوضح الوزير أبرز التخصصات العلمية التي تُقدمها الجامعات التكنولوجية والتي بلغ عددها 29 تخصصًا وهي: (تكنولوجيا التصنيع الغذائي، تكنولوجيا الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، تكنولوجيا شبكات النقل والتوزيع، تكنولوجيا الصناعات الخشبية، تكنولوجيا الميكاترونيكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الإسطمبات، الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا التكييف والتبريد، تكنولوجيا السكك الحديدية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا البترول، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، برنامج التحكم في العمليات الصناعية، برنامج تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا صيانة وتشغيل السفن، تكنولوجيا المعلومات، برنامج الذكاء الاصطناعي، برنامج الأمن السيبراني، برنامج علم البيانات، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا خدمات الأغذية والمشروبات، تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا تركيبات الأسنان، تكنولوجيا الرعاية الصحية، تكنولوجيا المعلوماتية الصحية، تكنولوجيا الصناعات الدوائية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية)، مشيرًا إلى أن إجمالي البرامج التي تقدمها الجامعات التكنولوجية بلغ 68 برنامجًا.