بعد الكحك والبسكويت.. 3 مشروبات طبيعية للتخلص من الدهون

بعد تناول الكحك والبسكويت بكميات كبيرة يجب الحرص على التخلص من الدهون بشكل سريع، من أهم الأشياء التي يجب تذكرها عند محاولة إنقاص الوزن هو تقليل عدد السعرات الحرارية وحرق كمية أكبر من السعرات الحرارية مقارنة بما تستهلكه.

عند محاولة إنقاص الوزن والتحكم فيه بشكل أفضل، توجد مشروبات معينة قد تساعدك في ذلك.

فبالإضافة إلى المساعدة في إنقاص الوزن، تُسهم هذه المشروبات أيضاً في الحصول على العناصر الغذائية اللازمة وتحسين صحتك العامة.

مشروبات تساعد على إنقاص الوزن

- الزنجبيل

يتمتع الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد على خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بداء السكري.

- ماء الكمون

الكمون يوجد به مكون نشط فريد يسمى الثيموكينون، هذه أداة قوية وفعالة للغاية لفقدان الوزن

يتميز الكمون أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة عالية جداً، مما يجعله مفيداً للغاية عند محاولة إنقاص الوزن، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، ويساعد على تعزيز عملية الأيض وتحسين الهضم

- ماء النعناع والليمون

يُعدّ النعناع مكوناً فعالاً للغاية في إنقاص الوزن أو التحكم فيه بشكل أفضل، إذ تُساعد أوراق النعناع على تحسين الهضم وتعزيز عملية الأيض بشكل عام.

يحتوي النعناع على سعرات حرارية منخفضة، مما يجعله خيارًا أفضل لإضافته إلى مشروباتك لإنقاص الوزن، أما الليمون، فيساعدك على الشعور بالشبع، ويعزز عملية الأيض، ويحافظ على ترطيب جسمك